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    Главная / Торги / Поставка проката цветных металлов для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Поставка проката цветных металлов для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 23:0028.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196378Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196378

    Наименование закупки

    Поставка проката цветных металлов для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 15:28

    Документация процедуры

    Проект_договора_ЭТП_ГПБ_5.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Юридический адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Почтовый адрес

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Контактный телефон

    +375 17 219111 доб. 1

    Факс

    +375 17 285633 доб. 2

    Адрес электронной почты

    gazcomplect@btg.by

    Ф.И.О. контактного лица

    Максименко Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Районы Архангельской области/

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка проката цветных металлов для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.05.2021 23:00 GMT +328.05.2021 23:0028.05.2021 23:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196378Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка проката цветных металлов для нужд ОАО "Газпром трансгаз Беларусь"

    Начальная цена

    1 274 542,42

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Районы Архангельской области/, Республика Беларусь, Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Условия оплаты: 100% оплата по факту поставки продукции в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты приёмки продукции и утверждения Покупателем акта входного контроля, который составляется и утверждается Покупателем не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты поставки продукции на склад Покупателя. Условия доставки: DAP (ИНКОТЕРМС 20100) Республика Беларусь, Минская обл., Минский р-н, п/о Михановичи, д. Дубовый лес, филиал «УМТСиК ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО "Газпром трангаз Беларусь"
    Все закупки и тендеры ОАО "Газпром трангаз Беларусь"

    Адрес местонахождения

    220040, Беларусь, Минск, 9, ул. Некрасова

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пруток бронзовый круглый БрАЖ9-4 25ММ ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 6.450

    "Позиция 2"

    "Круг БрАЖ9-4 30ММ"

    Кол-во: 6.750

    "Позиция 3"

    "Круг БрАЖ9-4 60ММ ГОСТ 493-79"

    Кол-во: 0.684

    "Позиция 4"

    "Круг БрАЖ9-4 70ММ"

    Кол-во: 108.320

    "Позиция 5"

    "Пруток медный М1 ф30ММ ГОСТ 1535-2016"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Круг БрАЖ9-4 80ММ ГОСТ 18175-78 ГОСТ 1628-78"

    Кол-во: 38.600

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