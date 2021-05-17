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    Главная / Торги / Поставка автомобильных аптечек

    Поставка автомобильных аптечек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 14:3017.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196377Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196377

    Наименование закупки

    Поставка автомобильных аптечек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 12:27

    Документация процедуры

    Спецификация_Аптечки_20_.xls

    КАРТА_ПАРТНЕРА_типовая_форма_11.11.16.doc

    Форма_декларации_СМСП.xls

    Перечень_сведений__документов_необходимых_для_предоставления_в_ОЭБ__2.doc

    Договор.doc

    Аптечка_автомобильная_СОСТАВ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Юридический адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Почтовый адрес

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Контактный телефон

    +7 843 272-37-25

    Факс

    Адрес электронной почты

    p-stepanov@tattg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Степанов Павел Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка автомобильных аптечек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 14:30 GMT +317.05.2021 14:3017.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196377Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка автомобильных аптечек

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, РФ, РТ, г.Казань, ул.Шуртыгина, 15а, склад №1, заезд со стороны ул.СедоваРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    согласно п. 6.1 договора, стоимость доставки включена в стоимость МТР

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром трансгаз Казань"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром трансгаз Казань"

    Адрес местонахождения

    420073, Российская Федерация, Республика Татарстан (Татарстан), Казань, Аделя Кутуя, 41

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Аптечка автомобильная для оказания первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях ФЭСТ 2124/2125 футляр из полистирола приказ Минздравсоцразвития РФ №1080Н от 08.10.2020г"

    Кол-во: 168.000

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