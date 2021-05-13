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    Главная / Торги / Закупка строительных материалов для Ульяновского филиала ЗнП 896

    Закупка строительных материалов для Ульяновского филиала ЗнП 896

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 14:0013.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196372Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196372

    Наименование закупки

    Закупка строительных материалов для Ульяновского филиала ЗнП 896

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 11:56

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 831 430-80-77

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.berezovskaya@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Березовская Елена Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка строительных материалов для Ульяновского филиала ЗнП 896

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 14:00 GMT +313.05.2021 14:0013.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196372Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строительных материалов для Ульяновского филиала ЗнП 896

    Начальная цена

    21 761,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ульяновская область, г. Ульяновск, Московское шоссе, д. 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. Во вложении наличие счета для оплаты

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Краска аэрозольная, акриловая, универсальная для внутренних и наружных работ 425мл белая"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 2"

    "Краска аэрозольная, акриловая, универсальная для внутренних и наружных работ 425мл серая"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Краска аэрозольная, акриловая, универсальная для внутренних и наружных работ 425мл синяя"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 4"

    "Краска аэрозольная, акриловая, универсальная для внутренних и наружных работ 425мл черная"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 5"

    "Клей самовулканизирующийся Rossvik K.05.K.1 для холодной вулканизации 0.5л банка"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Смесь песочно-гравийная ПГС гравий 75%, песок 25%"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Цемент ПЦ-400 Д-20 до 20% 32.5кПа"

    Кол-во: 300.000

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