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    Главная / Торги / Выполнение кадастровых работ по объединению четырнадцати земельных участков, предоставленных под строительство многоярусного открытого паркинга, расположенных по адресу: г. Москва, Аэропорт «Внуково», уч. 8.

    Выполнение кадастровых работ по объединению четырнадцати земельных участков, предоставленных под строительство многоярусного открытого паркинга, расположенных по адресу: г. Москва, Аэропорт «Внуково», уч. 8.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196370Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196370

    Наименование закупки

    Выполнение кадастровых работ по объединению четырнадцати земельных участков, предоставленных под строительство многоярусного открытого паркинга, расположенных по адресу: г. Москва, Аэропорт «Внуково», уч. 8.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 12:50

    Документация процедуры

    ТЗ_на_оказание_услуг_объединение_участков_паркинг.docx

    ЕГРН_77_07_0016005_2412.pdf

    ЕГРН_от_24.09.18_77_07_0016005_2413.pdf

    ЕГРН_от_24.09.18_77_07_0016005_2414.pdf

    ЕГРН_от_24.09.18_77_07_0016005_2415.pdf

    ЕГРН_от_24.09.18_77_07_0016005_2416.pdf

    ЕГРН_от_24.09.18_77_07_0016005_2417.pdf

    ЕГРН_от_24.09.18_77_07_0016005_2418.pdf

    ЕГРН_от_24.09.18_77_07_0016005_2419.pdf

    ЕГРН_от_24.09.18_77_07_0016005_2425.pdf

    ЕГРН_от_24.09.18_77_07_0016005_2426.pdf

    ЕГРН_от_24.09.18_77_07_0016005_2428.pdf

    ЕГРН_от_24.09.18_77_07_0016005_2429.pdf

    ЕГРН_от_24.09.18_77_07_0016005_2430.pdf

    ЕГРН_от_24.09.18_77_07_0016005_2431.pdf

    ТФ_договора_на_оказание_услуг_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-25-17

    Факс

    Адрес электронной почты

    Yuliya.Koroleva@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Королева Юлия Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение кадастровых работ по объединению четырнадцати земельных участков, предоставленных под строительство многоярусного открытого паркинга, расположенных по адресу: г. Москва, Аэропорт «Внуково», уч. 8.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.05.2021 15:00 GMT +326.05.2021 15:0026.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196370Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение кадастровых работ по объединению четырнадцати земельных участков, предоставленных под строительство многоярусного открытого паркинга, расположенных по адресу: г. Москва, Аэропорт «Внуково», уч. 8.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, Аэропорт «Внуково», уч. 8Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Рассматриваются условия участников

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение комплекса кадастровых работ по уточнению границ земельного участка с кадастровым номером 77:07:0016005:63"

    Кол-во: 1.000

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