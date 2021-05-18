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    Главная / Торги / Частичный ремонт асфальтированной территории АО "АК №1825"

    Частичный ремонт асфальтированной территории АО "АК №1825"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196369Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196369

    Наименование закупки

    Частичный ремонт асфальтированной территории АО "АК №1825"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 06:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Юридический адрес

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Контактный телефон

    +7 3532 34-32-50

    Факс

    +7 3532 34-32-51

    Адрес электронной почты

    main@ak1825.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гурман Олег Алексеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Частичный ремонт асфальтированной территории АО "АК №1825"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 07:00 GMT +318.05.2021 07:0018.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196369Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Частичный ремонт асфальтированной территории АО "АК №1825"

    Начальная цена

    937 998,44

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, г. Оренбург ул Лесозащитная, 20Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    оплата в течение 30 календарных дней с момента подписания актов выполненных работ и счетов-фактур, оформленных в соответствии требованиями действующего законодательства РФ.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "АК № 1825"
    Все закупки и тендеры АО "АК № 1825"

    Адрес местонахождения

    460961, ОБЛ ОРЕНБУРГСКАЯ, Г ОРЕНБУРГ, УЛ ЛЕСОЗАЩИТНАЯ, 20,

    460052, г. Оренбург, ул. Лесозащитная, д. 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных"

    Кол-во: 60.434

    "Позиция 2"

    "Услуги погрузочно-разгрузочные . Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную"

    Кол-во: 132.955

    "Позиция 3"

    "Устройство шва-стыка в асфальтобетонном покрытии"

    Кол-во: 484.110

    "Позиция 4"

    "Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня"

    Кол-во: 60.434

    "Позиция 5"

    "Розлив вяжущих материалов"

    Кол-во: 1.813

    "Позиция 6"

    "Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси без применения укладчиков асфальтобетона"

    Кол-во: 145.283

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