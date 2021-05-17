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    Главная / Торги / Поставка садового инвентаря

    Поставка садового инвентаря

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196364Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196364

    Наименование закупки

    Поставка садового инвентаря

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 12:03

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка садового инвентаря

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 09:00 GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196364Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка садового инвентаря

    Начальная цена

    239 196,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета, доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрова разделанные колотые дуб ГОСТ 3243-88 Россия"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Наклейка для кия насадка Tweeten Fibre 13ММ пластик 9442"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 3"

    "Сетка баскетбольная Huck 225-02 нейлон"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Кий для русского бильярда Cuetec Co Ltd 1-РС РП 157СМ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Мяч теннисный HEAD Team 3B ITF фетр, натуральная резина 3ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Грунт-эмаль по ржавчине алкидная Dekor 3в1 коричневая для внутренних и наружных работ 1900МЛ"

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 7"

    "Контейнер пластик зеленый 120Л с крышкой, на 2-х колесах"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Щетка широкая Ротанг для уборки улицы 320х270ММ пластик пластик коричневый Россия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 9"

    "Грабли веерные Geolia с черенком 15 зубцов алюминий 800-1550ММ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 10"

    "Коврик входной прямоугольный Vortex TROPHY полиэстер, термопластичная резина 1000х15000ММ черно-серый 24085"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Шланг поливочный разбрызгивающий Туман (Голден спрей) 32ММ 100М 0.2ММ 0.5-1АТМ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 12"

    "Леска триммерная Patriot 3ММ звезда миниблистер 16072811"

    Кол-во: 240.000

    "Позиция 13"

    "Крюк для вязки арматуры автоматический КА300 300ММ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 14"

    "Обои флизелиновые Decoprint Yala 0.53х10.05М зеленый растение YA19542"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Канистра стальная вертикальная Rexxon 20Л зеленый для нефтепродуктов"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Трос стальной в оплетке ПВХ Tech-KREP SWR М10 PVC М12 12ММ 100М DIN 3055 УТ-00004515"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 17"

    "Талреп крюк-кольцо Невский Крепеж ДУ16ММ 25х55ММ 1770КГ оцинкованный 0.701КГ DIN 1480"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 18"

    "Диск отрезной абразивный Луга по металлу 230х22.2х1.6ММ А24 15634006"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 19"

    "Сетка ворот для мини-футбола капрон/полипропилен 3х2х1х1М 5ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Наушники противошумные Jeta Safety JEM101 27ДБ пластик черный/желтый без крепления на каску"

    Кол-во: 2.000

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