Поставка мотора вертела для нужд Чайковского филиала АО "Газпром бытовые систем"

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Покупатель производит оплату поставляемого по настоящему Договору Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 10 (десяти) календарных дней, с момента приемки Товара на складе Грузополучателя и относящихся к данному Товару оригиналов первичных документов, оформленных надлежащим образом (товарная накладная ф.ТОРГ-12, счет-фактура, УПД, ТТН ф.Т-1, транспортная накладная). Поставка осуществляется самостоятельно Покупателем, со склада Поставщика, расположенного по адресу __________________________.