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Наименование закупки
Поставка рулонных штор для нужд Филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 12:00
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Почтовый адрес
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Контактный телефон
4551700
Факс
+7 812 612-86-01
Адрес электронной почты
aschegolihin@invest.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щеголихин Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка рулонных штор для нужд Филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196358Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка рулонных штор для нужд Филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"
Начальная цена
407 312,42
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Санкт-Петербург Город, Киевская улица д. 5 корп. 5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата производится путём перечисления денежных средств в течение 15 (рабочих) дней после получения Покупателем счета и товарной накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Наименование заказчика
ООО "Газпром инвест"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"
Адрес местонахождения
196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д
Кол-во: 1.000
Кол-во: 168.000
Кол-во: 15.000
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