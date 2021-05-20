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    Главная / Торги / Поставка рулонных штор для нужд Филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"

    Поставка рулонных штор для нужд Филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196358Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196358

    Наименование закупки

    Поставка рулонных штор для нужд Филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 12:00

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Юридический адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Почтовый адрес

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Контактный телефон

    4551700

    Факс

    +7 812 612-86-01

    Адрес электронной почты

    aschegolihin@invest.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щеголихин Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рулонных штор для нужд Филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 10:00 GMT +320.05.2021 10:0020.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196358Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рулонных штор для нужд Филиала ООО "Газпром инвест" "Газпром ремонт"

    Начальная цена

    407 312,42

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Санкт-Петербург Город, Киевская улица д. 5 корп. 5Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится путём перечисления денежных средств в течение 15 (рабочих) дней после получения Покупателем счета и товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром инвест"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром инвест"

    Адрес местонахождения

    196210, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Стартовая, д. 6, лит. Д

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Штора рулонная с правым управлением Плэйн 2021 бежевый крем 220х260СМ ООО "Ника""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Штора рулонная с правым управлением Плэйн 2021 бежевый крем 148х200СМ ООО "Ника""

    Кол-во: 168.000

    "Позиция 3"

    "Штора рулонная с правым управлением Плэйн 2021 бежевый крем 148х240СМ ООО "Ника""

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 4"

    "Штора рулонная с правым управлением Плэйн 2021 бежевый крем 70х240СМ ООО "Ника""

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 5"

    "Штора рулонная с правым управлением Плэйн 2021 бежевый крем 110х240СМ ООО "Ника""

    Кол-во: 15.000

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