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    Главная / Торги / Ноутбук

    Ноутбук

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 14:3017.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196357Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196357

    Наименование закупки

    Ноутбук

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 11:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 414

    Факс

    +7 495 276-00-51

    Адрес электронной почты

    a.vasilevskiy@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Василевский Андрей Валерьевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Ноутбук

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 14:30 GMT +317.05.2021 14:3017.05.2021 14:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196357Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ноутбук

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Якиманская наб д2 Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ЭТП ГПБ
    Все закупки и тендеры ЭТП ГПБ

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ноутбук Asus ZenBook 14 Ultralight UX435EAL [UX435EAL-KC074R]"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Мышь Wireless Dell MS3320W"

    Кол-во: 1.000

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