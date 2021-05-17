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    Главная / Торги / Кабели и коннекторы для НСТ

    Кабели и коннекторы для НСТ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196355Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196355

    Наименование закупки

    Кабели и коннекторы для НСТ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 11:22

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    (495)783-30-00

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    otsypina@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Цыпина Ольга Игоревна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Кабели и коннекторы для НСТ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 11:00 GMT +317.05.2021 11:0017.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196355Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Кабели и коннекторы для НСТ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, ул. Ак. Королёва, д. 19Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    -

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кабель витая пара UTP 5e кат. 4 пары Belden 1583E.00U305 (U/UTP),24 AWG (0,51 мм), одножильный (solid), (-20°С - + 60°С), PVC (305м)"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 2"

    "Коннектор SUPRLAN 10-0209 8P8C UTP 5e (RJ-45)"

    Кол-во: 200.000

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