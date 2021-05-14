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    Главная / Торги / Приобретение гофротрубы

    Приобретение гофротрубы

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 07:0014.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196350Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196350

    Наименование закупки

    Приобретение гофротрубы

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 11:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 343 354-44-35

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    rodin-fv@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родин Федор Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение гофротрубы

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 07:00 GMT +314.05.2021 07:0014.05.2021 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196350Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение гофротрубы

    Начальная цена

    2 076,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Свердловская область, рп. Верхнее Дуброво, ул. Полевая, д. 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплата в течение 45 календарных дней после поставки (для МСП - 15 рабочих дней). Стоимость доставки включить в цену товара

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба гофрированная, диаметр: 25мм, комплектация : с протяжкой, материал: PVC"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 2"

    "Труба гофрированная, диаметр: 32мм, комплектация : с протяжкой, материал: PVC"

    Кол-во: 100.000

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