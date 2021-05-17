Поставка программного обеспечения - лицензий Windows10.

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней с даты поставки продукции. В случае, если контрагент относится к СМиСП: Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Срок поставки в течение 20 календарных дней с даты подписания договора.