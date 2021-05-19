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Наименование закупки
Поставка пронакора для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 10:47
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Почтовый адрес
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Контактный телефон
+7 3462 75-17-08
Факс
--
Адрес электронной почты
SmetannikovaER@gpp.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Сметанникова Эльвира Рафаиловна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пронакора для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 14:00 GMT +319.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196338Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На рассмотрении заказчика
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пронакора для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году
Начальная цена
991 500,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Оренбургская область, Филиал "Оренбургский ГПЗ" ООО "Газпром переработка", Российская федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, севернее ориентира 29-й км автотрассы "Оренбург-Самара"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта (станции) назначения (расходы по перевозке продукции, по погрузке продукции на транспортное средство перевозчика; по перегрузке продукции в пути следования до пункта назначения; по креплению продукции на транспортном средстве; по возврату порожних контейнеров, собственных или арендованных железнодорожных цистерн или вагонов), стоимость тары и упаковки продукции, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Наименование заказчика
ООО "Газпром переработка"
Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"
Адрес местонахождения
194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901
Кол-во: 1950.000
Кол-во: 1000.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 400.000
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