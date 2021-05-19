Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка пронакора для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Поставка пронакора для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196338Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196338

    Наименование закупки

    Поставка пронакора для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 10:47

    Документация процедуры

    договор_поставки__2_.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Юридический адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Почтовый адрес

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Контактный телефон

    +7 3462 75-17-08

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    SmetannikovaER@gpp.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Сметанникова Эльвира Рафаиловна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пронакора для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 14:00 GMT +319.05.2021 14:0019.05.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196338Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пронакора для нужд ОГПЗ ООО "Газпром переработка" в 2021 году

    Начальная цена

    991 500,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, Филиал "Оренбургский ГПЗ" ООО "Газпром переработка", Российская федерация, Оренбургская область, Оренбургский район, Подгородне-Покровский сельсовет, севернее ориентира 29-й км автотрассы "Оренбург-Самара"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Стоимость поставки включает в себя все затраты, связанные с исполнением обязательств по договору, в т.ч. транспортные расходы по доставке продукции до пункта (станции) назначения (расходы по перевозке продукции, по погрузке продукции на транспортное средство перевозчика; по перегрузке продукции в пути следования до пункта назначения; по креплению продукции на транспортном средстве; по возврату порожних контейнеров, собственных или арендованных железнодорожных цистерн или вагонов), стоимость тары и упаковки продукции, налоги, сборы, и другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации на дату подписания настоящего договора, а также инфляционные ожидания и финансовые риски.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром переработка"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром переработка"

    Адрес местонахождения

    194044, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Смолячкова, дом 6, корпус 1, стр.1, офис 901

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ингибитор коррозии и накипеобразования Пронакор Н-60 ТУ 2430-003-56746846-2016 ООО "ПС Фудмикс""

    Кол-во: 1950.000

    "Позиция 2"

    "Диспергатор Пронакор Д-10 ТУ 2430-014-56746846-2016 ООО "ПС Фудмикс""

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 3"

    "Биоцид Пронакор Б-111 ООО "ПС Фудмикс" ТУ 2430-006-56746846-2016"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 4"

    "Биоцид Пронакор Б-122 ООО "ПС Фудмикс" ТУ 2430-007-56746846-2016"

    Кол-во: 400.000

    Позвонить