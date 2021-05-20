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    Главная / Торги / Поставка задвижек

    Поставка задвижек

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь20.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196334Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196334

    Наименование закупки

    Поставка задвижек

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 15:13

    Документация процедуры

    Шаблон__договора_поставки_2021_с_ОУ_3___филиала.docx

    Условия_Банковского_сопровождения.docx

    Согласие_Обр.pdf

    Особые_Условия_3_ред.docx

    ОЛ__1___2019_РП_СК_ЗКЛ_150х16.pdf

    ОЛ__2___2019_РП_СК_300х16.pdf

    ОЛ__4___2019_РП_ПМТ_ЗКЛ_200х25.PDF

    ОЛ__5___2019_РП_ПМТ_ЗКЛ_150х25.PDF

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Контактный телефон

    (3462) 955-686

    Факс

    +7 3462 95-56-03

    Адрес электронной почты

    A.khlebnikov@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хлебников Артем Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Тюменская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка задвижек

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    20.05.2021 12:00 GMT +320.05.2021 12:0020.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196334Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка задвижек

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Тюменская область, 628416, автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, улица Производственная, 18Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Наименование заказчика

    АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"
    Все закупки и тендеры АО "Газпром центрэнергогаз" Филиал "Сургутский"

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, улица Московская, дом 1, помещение 102

    628416, Российская Федерация, Тюменская область, Сургут, Производственная, 18

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж DN150 PN1.6МПА 20ГЛ ручная -60…+450ГРАД ЦЕЛЬС фланцевая ХЛ1 с упругим клином ООО "Восточная арматурная компания" ЗКС.2-0150-016-01-12 ТУ 3741-001-97965425-2007 в комплекте с ответными фланцами (исп. 2-3, 09Г2С), крепежом и прокладками"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж DN300 PN1.6МПА 20ГЛ ручная -60…+450ГРАД ЦЕЛЬС фланцевая ХЛ1 с упругим клином ООО "Восточная арматурная компания" ЗКС-0300-016-01-11.1 ТУ 3741-001-97965425-2007 в комплекте с ответными фланцами (исп. 1, 09Г2С), крепежом и прокладками"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 3"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN150 PN2.5МПА сталь хладостойкая ручная "газ" "А" по ГОСТ Р 54808 фланцевая сейсмостойкое исполнение ООО "Восточная арматурная компания" ЗКС-ВАРК-150-25-01-10 ТУ 3741-001-97965425-2007 в комплекте с ответными фланцами (исп. 2-3, 09Г2С), крепежом, прокладками, поворотной заглушкой и комплектом ЗИП"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем ЗКЛ2 200-16 ХЛ1 (30лс41нж1) DN200 PN1.6МПА 20ГЛ ручная "А" по ГОСТ 9544 фланцевая ХЛ1 АО "Благовещенский арматурный завод" в комплекте с ответными фланцами и крепежом"

    Кол-во: 2.000

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