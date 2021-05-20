Цена договора и требования к обеспечению

в течении 15 рабочих дней со дня получения комплекта документов, включать стоимость доставки в цену товара.

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж DN150 PN1.6МПА 20ГЛ ручная -60…+450ГРАД ЦЕЛЬС фланцевая ХЛ1 с упругим клином ООО "Восточная арматурная компания" ЗКС.2-0150-016-01-12 ТУ 3741-001-97965425-2007 в комплекте с ответными фланцами (исп. 2-3, 09Г2С), крепежом и прокладками" Кол-во: 2.000

"Позиция 2" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем 30лс41нж DN300 PN1.6МПА 20ГЛ ручная -60…+450ГРАД ЦЕЛЬС фланцевая ХЛ1 с упругим клином ООО "Восточная арматурная компания" ЗКС-0300-016-01-11.1 ТУ 3741-001-97965425-2007 в комплекте с ответными фланцами (исп. 1, 09Г2С), крепежом и прокладками" Кол-во: 4.000

"Позиция 3" "Задвижка клиновая с выдвижным шпинделем DN150 PN2.5МПА сталь хладостойкая ручная "газ" "А" по ГОСТ Р 54808 фланцевая сейсмостойкое исполнение ООО "Восточная арматурная компания" ЗКС-ВАРК-150-25-01-10 ТУ 3741-001-97965425-2007 в комплекте с ответными фланцами (исп. 2-3, 09Г2С), крепежом, прокладками, поворотной заглушкой и комплектом ЗИП" Кол-во: 4.000