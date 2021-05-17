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    Главная / Торги / Поставка жалюзи и прочих швейных материалов

    Поставка жалюзи и прочих швейных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196332Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196332

    Наименование закупки

    Поставка жалюзи и прочих швейных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 10:45

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка жалюзи и прочих швейных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 09:00 GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196332Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка жалюзи и прочих швейных материалов

    Начальная цена

    189 049,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета, доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ткань Оксфорд 100% ПЭ 600D 210Г/М2 PU2000ММ РТ СТ белый 150СМ 3056"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 2"

    "Изделие лента шторная полиэстер белая 5СМ собирающая тесьма для штор 16809381 Sofia"

    Кол-во: 75.000

    "Позиция 3"

    "Комплектующие для потолочных карнизов Крючок Chersa 251_100 пластик белый"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 4"

    "Комплектующие для потолочных карнизов Стопор v-образный пластик белый глянцевый 17ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 5"

    "Стопор-винт для потолочных карнизов 342009010 пластик белый 17ММ"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 6"

    "Ткань Рогожка для перетяжки стульев Selma 100% ПЭ оранж-08 (оранжевая) 140СМ 63068 Китай"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 7"

    "Жалюзи вертикальные жаккард Blackout бежевый 1.3х2.06М с грувером, управление правое"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Жалюзи вертикальные жаккард Blackout бежевый 1.3х2.06М с грувером, управление правое"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Жалюзи вертикальные жаккард Blackout бежевый 1.3х2.06М с грувером, управление правое"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Жалюзи вертикальные тканевые серия Тель-Авив"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "Жалюзи горизонтальные алюминиевые Inspire белый 0.875х1.325М Китай"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 12"

    "Жалюзи горизонтальные алюминиевые Inspire белый 0.875х1.28М Китай"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 13"

    "Жалюзи горизонтальные алюминиевые Inspire белый 1.02х1.32М Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Жалюзи горизонтальные алюминиевые Inspire белый 1.02х1.32М Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Жалюзи горизонтальные алюминиевые Inspire белый 0.625х2.01М Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "Жалюзи горизонтальные алюминиевые Inspire белый 0.99х1.32М Китай"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "Жалюзи горизонтальные алюминиевые Inspire белый 1.02х1.32М Китай"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "Тесьма брючная для обработки низа брюк Prym 1.7СМх30М полиэстер черная Германия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Нитки швейные Bestex №40 5000ярд ПЭ черный 7700936-001"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 20"

    "Жалюзи вертикальные тканевые Лайн бежевый 1.35х1.30М"

    Кол-во: 1.000

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