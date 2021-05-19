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Наименование закупки
Поставка оборудования для нужд энергослужбы ПФ "Газпром геотехнологии Волгоград"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 10:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Почтовый адрес
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Контактный телефон
+7 499 940-03-58
Факс
+7 495 631-51-15
Адрес электронной почты
i.karpukhina@gazpromgeotech.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карпухина Инна Алексеевна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования для нужд энергослужбы ПФ "Газпром геотехнологии Волгоград"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 12:00 GMT +319.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196329Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования для нужд энергослужбы ПФ "Газпром геотехнологии Волгоград"
Начальная цена
86 224,65
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Волгоградская область, Волгоградская обл. Городищенский р-он, х. Красный Пахарь, Волгоградское ПХГ, грузополучатель Производственный филиал "Газпром геотехнологии Волгоград"Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Предоплата в размере 100%
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Наименование заказчика
Газпром геотехнологии
Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии
Адрес местонахождения
119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1
Кол-во: 3.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 7.000
Кол-во: 2.000
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