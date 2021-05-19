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    Главная / Торги / Поставка оборудования для нужд энергослужбы ПФ "Газпром геотехнологии Волгоград"

    Поставка оборудования для нужд энергослужбы ПФ "Газпром геотехнологии Волгоград"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196329Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196329

    Наименование закупки

    Поставка оборудования для нужд энергослужбы ПФ "Газпром геотехнологии Волгоград"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 10:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Юридический адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Почтовый адрес

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Контактный телефон

    +7 499 940-03-58

    Факс

    +7 495 631-51-15

    Адрес электронной почты

    i.karpukhina@gazpromgeotech.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карпухина Инна Алексеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Волгоградская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования для нужд энергослужбы ПФ "Газпром геотехнологии Волгоград"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 12:00 GMT +319.05.2021 12:0019.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196329Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования для нужд энергослужбы ПФ "Газпром геотехнологии Волгоград"

    Начальная цена

    86 224,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Волгоградская область, Волгоградская обл. Городищенский р-он, х. Красный Пахарь, Волгоградское ПХГ, грузополучатель Производственный филиал "Газпром геотехнологии Волгоград"Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Предоплата в размере 100%

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Наименование заказчика

    Газпром геотехнологии
    Все закупки и тендеры Газпром геотехнологии

    Адрес местонахождения

    119311, Российская Федерация, Москва, Строителей, 8 к1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Контактор КТИ-5150 150А 230В KKT50-150-230-10 IEK"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Печь электронагревательная напольная ПЭТ Спектр-1 0.8КВТ 220В 620х200х200ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Радиатор масляный Ресанта ОМПТ-9Н 67/3/4 2000ВТ 9 секций"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Пушка тепловая электрическая Ballu BHP-P2-15 15КВТ 380/400В 1600М3/Ч"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 5"

    "Кабель силовой с медной жилой КГтп 3х35ММ2+1х10ММ2 0.66КВ ООО "НКЗ""

    Кол-во: 7.000

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический EKF ВА-99МL 250 125А 3P 20кА mccb99-250-125mI"

    Кол-во: 2.000

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