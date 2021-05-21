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    Главная / Торги / Поставка продуктов питания (молочная продукция)

    Поставка продуктов питания (молочная продукция)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196326Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196326

    Наименование закупки

    Поставка продуктов питания (молочная продукция)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 10:15

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Юридический адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Почтовый адрес

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Контактный телефон

    +7 8622 66-33-49

    Факс

    +7 8622 66-33-43

    Адрес электронной почты

    zakupki@lazurnaya.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Захаров Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка продуктов питания (молочная продукция)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    21.05.2021 11:00 GMT +321.05.2021 11:0021.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196326Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка продуктов питания (молочная продукция)

    Начальная цена

    481 391,20

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г. Сочи, Курортный проспект, 103Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Расчет с Поставщиком за поставленные Продукты Покупатель производит в течение 20 (двадцати) календарных дней после приемки Продуктов и подписания Товарной накладной согласно каждой Заявке. Оплата за поставленные Продукты производится в безналичной форме на основании счета Поставщика путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика. Поставка осуществляется партиями по заявке Покупателя в течение 24 (двадцати четырёх) часов с момента получения Заявки от Покупателя. Замена некачественного Продуктов осуществляется в течение всего срока годности Продуктов.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Наименование заказчика

    ООО "Лазурная"
    Все закупки и тендеры ООО "Лазурная"

    Адрес местонахождения

    354024, Российская Федерация, Краснодарский край, Сочи, Курортный проспект, 103

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Йогурт клубника 2.5ПРОЦ 380Г бутылка ООО фирма "Калория" Россия"

    Кол-во: 900.000

    "Позиция 2"

    "Йогурт злаки 2.5ПРОЦ 380Г бутылка ООО фирма "Калория" Россия"

    Кол-во: 900.000

    "Позиция 3"

    "Кефир 2.5ПРОЦ 1Л 1000Г полиэтиленовый пакет ООО фирма "Калория" Россия"

    Кол-во: 900.000

    "Позиция 4"

    "Продукт сметанный 20ПРОЦ 800Г ведро ООО фирма "Калория" Россия"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 5"

    "Сметана 20ПРОЦ 0.315КГ стакан ООО фирма "Калория" Россия"

    Кол-во: 2400.000

    "Позиция 6"

    "Творог фасованный Из Старой деревни 9ПРОЦ барьерный пакет 300Г ООО фирма "Калория""

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 7"

    "Творог фасованный 9ПРОЦ барьерный пакет 5000Г ООО фирма "Калория""

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 8"

    "Молоко питьевое ультрапастеризованное 2.5ПРОЦ 1КГ тетра-пак ООО фирма "Калория" Россия"

    Кол-во: 720.000

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