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    Главная / Торги / Поставка насоса Насос ЦМФ 25-12 с режущим механизмом

    Поставка насоса Насос ЦМФ 25-12 с режущим механизмом

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196324Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал, ПАО "Газпром нефть"

    Номер закупки

    196324

    Наименование закупки

    Поставка насоса Насос ЦМФ 25-12 с режущим механизмом

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 15:51

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ Газпромнефть Энергосистемы
    Все закупки и тендеры Газпромнефть Энергосистемы

    Юридический адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Почтовый адрес

    629800, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область), Ноябрьск, Территория Пелей Промузел, Промзона

    Контактный телефон

    +7 3496 37-15-63

    Адрес электронной почты

    Tanirbergenov.KO@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Танирбергенов Кайрат Оралтаевич

    Место рассмотрения заявок

    Закупки и тендеры Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка насоса Насос ЦМФ 25-12 с режущим механизмом

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196324Дата и время окончания срока приема заявок

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.05.2021 12:00 GMT +318.05.2021 12:0018.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196324Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Предмет договора

    Поставка насоса Насос ЦМФ 25-12 с режущим механизмом

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

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