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    Главная / Торги / Филиал Сахателеком. Поставка электро и кабельной продукции.

    Филиал Сахателеком. Поставка электро и кабельной продукции.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 02:0019.05.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196322Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196322

    Наименование закупки

    Филиал Сахателеком. Поставка электро и кабельной продукции.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 10:13

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 4112 40-73-76

    Факс

    Адрес электронной почты

    GomboyevaOV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Наумова Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Филиал Сахателеком. Поставка электро и кабельной продукции.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 02:00 GMT +319.05.2021 02:0019.05.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196322Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Филиал Сахателеком. Поставка электро и кабельной продукции.

    Начальная цена

    146 235,05

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саха /Якутия/ Республика, Республика Саха (Якутия, г.Якутск, ул.Курашова, 22Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    доставка в течении 15 к/дней, расчет в теч.15 р/дней после поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Элемент питания GP Ultra Plus 24AUP AAA 24A/LR03"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 2"

    "Элемент питания GP AA 15S/LR6"

    Кол-во: 152.000

    "Позиция 3"

    "Выключатель автоматический IEK GENERICA ВА 47-29 MVA25-3-025-C 4.5кА C 400В 25А 3P"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 4"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA25-3-063-C 4.5кА C 400В 63А 3P"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 5"

    "Выключатель автоматический TDM Electric ВА 47-29 SQ0206-0107 4.5кА C 230В 10А 3P"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 6"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA20-3-040-C 4.5кА C 400В 40А 3P"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 7"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-100 MVA40-3-100-C 10кА C 230В 100А 3P"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA20-1-010-C 4.5кА C 230/400В 10А 1P"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 9"

    "Выключатель автоматический TDM Electric ВА 47-29 SQ0206-0076 4.5кА C 230В 25А 1P"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 10"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA20-1-040-C 4.5кА C 230/400В 40А 1P"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 11"

    "Выключатель автоматический Эра ВА 47-29 SIMPLE-mod-09 Б0039226 4.5кА C 63А 1P"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 12"

    "Кабель-канал 25x25мм PVC"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 13"

    "Кабель-канал 12x12мм PVC"

    Кол-во: 80.000

    "Позиция 14"

    "Труба гофрированная 20мм с протяжкой PVC"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 15"

    "Лампа люминесцентная L36W/765 Osram"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 16"

    "Лента изоляционная PVC 19мм x 0.18мм x 20м синяя"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 17"

    "Лента изоляционная PVC 19мм x 0.18мм x 20м желто-зеленая"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Лента изоляционная PVC 19мм x 0.18мм x 20м черная"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Лента изоляционная PVC 19мм x 0.18мм x 20м белая"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 20"

    "Наконечник кабельный луженый медный ТМЛ 6"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 21"

    "Наконечник кабельный луженый медный ТМЛ 16"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 22"

    "Наконечник кабельный луженый медный JG-25"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 23"

    "Наконечник кабельный луженый медный ТМЛ 35"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 24"

    "Щит распределительный навесной TDM Electric ЩРН-П-12 SQ0901-0004 12 модулей B255 x H200 x h95мм"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 25"

    "Зажим прокалывающий ответвительный ЗПО 16х95"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 26"

    "Удлинитель на катушке 30м"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "Кондиционер Ballu BSW-07HN"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Лампа энергосберегающая ESP-FT2А 20Вт 4000К Е27"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 29"

    "Аккумулятор промышленный АКБ-12-7 7А·ч 12В"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 30"

    "Аккумулятор Delta 12-9 12В 9Ач"

    Кол-во: 19.000

    "Позиция 31"

    "Счетчик электроэнергии НЕВА 301"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 32"

    "Клемма контактная вводная, универсальная LG.049.05"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 33"

    "Выключатель автоматический IEK ВА 47-29 MVA20-3-050-C C 400В 50А 3P 4.5кА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Шина соединительная вилка IEK YNS11-3-100 100А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Шина медная электротехническая Eaton CU15X5 B15 x L1500 x H5мм 310А"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 36"

    "Кабель силовой КГ-ХЛ 4x35 4 жилы 35мм2"

    Кол-во: 0.300

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