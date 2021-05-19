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Наименование закупки
Филиал Сахателеком. Поставка электро и кабельной продукции.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 10:13
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 4112 40-73-76
Факс
Адрес электронной почты
GomboyevaOV@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Наумова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Филиал Сахателеком. Поставка электро и кабельной продукции.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 02:00 GMT +319.05.2021 02:0019.05.2021 02:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196322Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Филиал Сахателеком. Поставка электро и кабельной продукции.
Начальная цена
146 235,05
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саха /Якутия/ Республика, Республика Саха (Якутия, г.Якутск, ул.Курашова, 22Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
доставка в течении 15 к/дней, расчет в теч.15 р/дней после поставки
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 52.000
Кол-во: 152.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 80.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 19.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 0.300
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