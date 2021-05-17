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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
упаковочный материал для склада
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 09:36
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 220-85-00 доб. 58262
Факс
Адрес электронной почты
OleynikovaAN@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Олейникова Алла Николаевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Упаковочный материал для склада
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 17:00 GMT +317.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196313Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Просрочено
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Упаковочный материал для склада
Начальная цена
88 917,54
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, г.Артем, Гагарина 17, складРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
100% ОР на 15 рабочий день после подписания т.н. о поставленном товаре
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 300.000
Кол-во: 4000.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
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