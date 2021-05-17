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    Главная / Торги / Поставка пиломатериалов

    Поставка пиломатериалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196312Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196312

    Наименование закупки

    Поставка пиломатериалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 09:55

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка пиломатериалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 09:00 GMT +317.05.2021 09:0017.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196312Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка пиломатериалов

    Начальная цена

    305 020,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, 353480, Краснодарский край, г. Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д. 3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 5 (пяти рабочих дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета. Доставка на склад Покупателя в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Доска обрезная хвойная 1-2 сорт 6М 150ММ 50ММ естественной влажности Россия"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 2"

    "Доска обрезная хвойная 1-2 сорт 6М 80ММ 50ММ 22% 27/78ШТ ГОСТ 8486-86 Россия"

    Кол-во: 268.000

    "Позиция 3"

    "Доска обрезная хвойная 1-2 сорт 6М 150ММ 50ММ естественной влажности Россия"

    Кол-во: 66.000

    "Позиция 4"

    "Брус обрезной ель/ сосна 1 сорт 22-30% 100х100х6000ММ 16ШТ ГОСТ 8486-86 Россия"

    Кол-во: 16.000

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