Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка профильных труб и листа ХК

    Поставка профильных труб и листа ХК

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 13:4517.05.2021 13:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196311Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196311

    Наименование закупки

    Поставка профильных труб и листа ХК

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 10:04

    Документация процедуры

    Требования_к_участникам_закупки.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР КРОВИ ИМ. Н.Я. КЛИМОВОЙ"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"

    Юридический адрес

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,

    Почтовый адрес

    603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194

    Контактный телефон

    7 4329518

    Факс

    +7 831 432-88-80

    Адрес электронной почты

    nrbc-1@rambler.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фефелова Оксана Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Нижегородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка профильных труб и листа ХК

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 13:45 GMT +317.05.2021 13:4517.05.2021 13:45Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196311Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка профильных труб и листа ХК

    Начальная цена

    42 342,50

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Поставщик обязуется поставить товар Заказчику своим транспортом в течение 5 календарных дней со дня подписания контракта с технической и гарантийной документацией. Поставщик имеет право досрочно выполнить поставку товара. Безналичный расчет. Аванс не предусмотрен. Оплата товара производится в течение 5 рабочих дней по факту поставки товара после подписания товарной накладной и на основании выставленного Поставщиком счета-фактуры

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"
    Все закупки и тендеры ГБУЗ НО "НИЖЕГОРОДСКИЙ ОЦК", ГБУЗ НО "НОЦК"

    Адрес местонахождения

    603950, ОБЛ НИЖЕГОРОДСКАЯ, Г НИЖНИЙ НОВГОРОД, УЛ РОДИОНОВА, 194,

    603950, Бокс-343, г. Н.Новгород, ул. Родионова, 194

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба профильная прямоугольная 60х40х2ММ 2пс, 3сп5, 20 ГОСТ 8639-82 ГОСТ 30245-2003 АО "ВМЗ" Россия"

    Кол-во: 0.072

    "Позиция 2"

    "Труба профильная квадратная 25х25х1.5ММ ст3сп5 ГОСТ 8639-82"

    Кол-во: 0.157

    "Позиция 3"

    "Лист стальной холоднокатаный 1ММ 1250ММ 2500ММ 08пс ГОСТ 16523-97"

    Кол-во: 0.125

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ˝КБхиммаш им. А.М. Исаева˝
    Ценовой запрос № 264771
    Поставка листов 12Х18Н10Т 1х1250х2500
    Поставка листов 12Х18Н10Т 1х1250х2500
    264771
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 00:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Московская область
    АО "ППМТС "ПЕРМСНАБСБЫТ"
    Ценовой запрос № 261177
    Поставка черного металлопроката для нужд АО «ППМТС «Пермснабсбыт»
    Поставка черного металлопроката для нужд АО «ППМТС «Пермснабсбыт»
    261177
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 76534
    Лист 08-12*18н10т **мм
    Лист 08-12*18н10т **мм
    76534
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    21.11.2018 00:00(GMT+03:00)
    466 666
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Нижегородский филиал АО "Газпром центрэнергогаз"
    Ценовой запрос № 81154
    лист нержавеющий 3мм
    лист нержавеющий 3мм
    81154
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    11.01.2019 09:30(GMT+03:00)
    422 400
    Лоты:
    1
    Регион:
    Нижегородская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить