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    Главная / Торги / Поставка полиграфической продукции

    Поставка полиграфической продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2021 22:0016.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196308Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196308

    Наименование закупки

    Поставка полиграфической продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 09:21

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-34-95

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    ontm@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войнов Ростислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка полиграфической продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.05.2021 22:00 GMT +316.05.2021 22:0016.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196308Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка полиграфической продукции

    Начальная цена

    1 801 174,99

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО"Газпром добыча Оренбург", 460027, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Донгузская, 34. Доставка за счет поставщика и входит в стоимость продукции.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, до последнего числа второго месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Блокнот на металической пружине A6 40ЛИСТ офсетная бумага 80Г/М2, 2+0 картон мелованный 300Г/М2, 4+0 тиснение фольгой, печать офсетная картон мелованный 300Г/М2 СервисЭнергоГаз"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 2"

    "Блокнот на пружине А5 синий 40ЛИСТ офсетная бумага 80Г/М2 1+0 бумага дизайнерская маджестик сатин 300Г/М2 тиснение логотипа серебром"

    Кол-во: 315.000

    "Позиция 3"

    "Вкладыш в открытки для поздравительного текста 4+4 бумага дизайнерская Majestic 120Г/М2 90х190ММ"

    Кол-во: 90.000

    "Позиция 4"

    "Карточка визитная 90х50ММ бумага Colotech 300Г/М2 4+0 дизайн, корректура"

    Кол-во: 1600.000

    "Позиция 5"

    "Карточка визитная 90х50ММ бумага Colotech 300Г/М2 4+4 дизайн, корректура"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 6"

    "Вывеска 600х400ММ багет алюминиевый Nielsen 02-101, пленка монтажная, пластик ПВХ, пленка ламинационная широкоформатная на бумаге 170Г/КВ.М синий глянцевый 4ММ СервисЭнергоГаз"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 7"

    "Вывеска с логотипом подразделений ООО "ГДО" 300х210ММ стекло листовое 2ММ дизайн, набор, багет пластиковый (в комплекте с фурнитурой), бумага Колотекс 280Г/М2, картон переплетный 2 ММ"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 8"

    "Грамота Благодарность А4 бумага Colotech 300Г/М2 4+0 цифровая печать, фольгирование, дизайн, корректура"

    Кол-во: 360.000

    "Позиция 9"

    "Конверт почтовый 110x220ММ 4+0 бумага офсетная с логотипом"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 10"

    "Календарь настенный 3-х блочный на пружине 210х297ММ картон 300Г/М2 4+0 готовые блоки, запечатка всех подложек, дизайн, печать офсетная"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 11"

    "Пособие наглядное информация о производственной деятельности предприятия бумага/печать широкоформатная (170г/м2), пленка монтажная/ламинационная, картон LUXLINE (2ММ), стекло (2ММ) 650х450ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Открытка поздравительная с фирменной символикой дизайнерская Lake Paper Sugar 310Г/М2 145х272ММ вкладыш и конверт"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 13"

    "Открытка поздравительная с фирменной символикой бумага дизайнерская Touche Cover 300Г/М2 200х200ММ вкладыш и конверт"

    Кол-во: 225.000

    "Позиция 14"

    "Открытка поздравительная бумага дизайнерская Skin Indigo, Majestic 300Г/М2 175х175ММ 4+0 вкладыш и конверт"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Папка адресная картон с поролоном, переплетный материал Vivella А4 твердый переплет, с логотипом"

    Кол-во: 52.000

    "Позиция 16"

    "Постер 700х500ММ бумага 170г/м2, пленка ламинационная, пленка монтажная, багет алюминиевый Nielsen 02-001, картон переплетный, стекло листовое 2ММ дизайн, широкоформатная печать"

    Кол-во: 170.000

    "Позиция 17"

    "Папка-скоросшиватель с металлическим механизмом сшивания А4 картон одностороннего мелования 350Г/М2 с логотипом подразделений ООО "ГДО" офсетная печать,набор, вертска, корректура"

    Кол-во: 130.000

    "Позиция 18"

    "Папка архивная с завязками А4 картон переплетный, бумвинил 50ММ двухцветный с логотипом подразделений ООО "ГДО" тиснение, дизайн, корректура"

    Кол-во: 310.000

    "Позиция 19"

    "Папка адресная картон с поролоном, переплетный материал Квинель Винч, бумага Sirio 120Г/М2 Имитлин А4 твердый переплет, с логотипом подразделений ООО "ГДО" дизайн, корректура"

    Кол-во: 115.000

    "Позиция 20"

    "Стенд 1800х1300ММ пластик ПВХ печать широкоформатная на бумаге 170Г/М2 20 карманов пленка монтажная, пленка ламинационная, фурнитура"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 21"

    "Стенд информационный 1200х1500ММ ПВХ 4ММ широкоформатная на бумаге 170Г/М2 20 карманов ПЭТ А4 фурнитура, скотч двусторонний"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 22"

    "Табличка самоклеящаяся 300х300ММ бумага мелованная, глянцевая широкоформатная печать на пленке дизайн,корректура"

    Кол-во: 22.000

    "Позиция 23"

    "Табличка 350х150ММ"

    Кол-во: 122.000

    "Позиция 24"

    "Табличка самоклеящаяся 300х150ММ широкоформатная на бумаге 170гр/м2 дизайн,корректура, набор, пленка монтажная, пленка ламинационная"

    Кол-во: 180.000

    "Позиция 25"

    "Табличка информационная 300х200ММ пластик ПВХ, пленка ламинационная, пленка монтажная, бумага 170Г/М2 4ММ печать широкоформатная дизайн,корректура, набор"

    Кол-во: 70.000

    "Позиция 26"

    "Табличка указатель 100х100ММ бумага мелованная, глянцевая широкоформатная печать на пленке СервисЭнергоГаз"

    Кол-во: 31.000

    "Позиция 27"

    "Флаг фирменный полиэфирный шелк 1500х2250ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 28"

    "Флаг Оренбурга, Оренбургской области, субъектов федерации, стран мира шелковый белый 1500х2250ММ сублимационная печать"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 29"

    "Флаг ООО "ГДО" полиэфирный шелк белый 1350х900ММ сублимационная печать"

    Кол-во: 53.000

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