Закупка строительных материалов для Саратовского филиала по ЗнП 1547

Условия договора

Условия оплаты и доставки

Оплата и доставка в соответствии с типовыми условиями договора (во вложении). Либо по счету: Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. В КП вложить счет на оплату.