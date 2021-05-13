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Наименование закупки
Закупка строительных материалов для Саратовского филиала по ЗнП 1547
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 09:25
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
Почтовый адрес
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Контактный телефон
(831) 439-73-25
Факс
+7 8342 23-08-28
Адрес электронной почты
Roman.Suslov@volga.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Суслов Роман Николаевич
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка строительных материалов для Саратовского филиала по ЗнП 1547
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 12:00 GMT +313.05.2021 12:0013.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196306Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка строительных материалов для Саратовского филиала по ЗнП 1547
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Саратовская область, Саратовская область, п.Дубки, дом №, участок № 6 / Доронин Дмитрий Андреевич, тел.: + 7 (831) 430-65-25Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата и доставка в соответствии с типовыми условиями договора (во вложении). Либо по счету: Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. В КП вложить счет на оплату.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А
603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56
Кол-во: 1900.000
Кол-во: 105.000
Кол-во: 4700.000
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