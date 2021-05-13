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    Главная / Торги / Закупка строительных материалов для Саратовского филиала по ЗнП 1547

    Закупка строительных материалов для Саратовского филиала по ЗнП 1547

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 12:0013.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196306Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196306

    Наименование закупки

    Закупка строительных материалов для Саратовского филиала по ЗнП 1547

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 09:25

    Документация процедуры

    Типовой_договор_для_МСП.7z

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    (831) 439-73-25

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    Roman.Suslov@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Суслов Роман Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка строительных материалов для Саратовского филиала по ЗнП 1547

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 12:00 GMT +313.05.2021 12:0013.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196306Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка строительных материалов для Саратовского филиала по ЗнП 1547

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Саратовская область, п.Дубки, дом №, участок № 6 / Доронин Дмитрий Андреевич, тел.: + 7 (831) 430-65-25Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата и доставка в соответствии с типовыми условиями договора (во вложении). Либо по счету: Форма оплаты – расчет 100%, в течение 7 календарных дней с даты получения товара и подписания товарной накладной. В стоимость товара должна быть включена стоимость доставки. В КП вложить счет на оплату.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кирпич керамический М-125 250x120x65мм полнотелый керамика красный"

    Кол-во: 1900.000

    "Позиция 2"

    "Песок строительный 30кг"

    Кол-во: 105.000

    "Позиция 3"

    "Цемент ПЦ-400 Д-20 до 20% 32.5кПа"

    Кол-во: 4700.000

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