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    Главная / Торги / картриджи (офис) ГПМ РТВ

    картриджи (офис) ГПМ РТВ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196303Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196303

    Наименование закупки

    картриджи (офис) ГПМ РТВ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 09:42

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "ГПМ Развлекательное телевидение"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Юридический адрес

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    Почтовый адрес

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Контактный телефон

    +7 495 783-30-00 доб. 6186

    Факс

    +7 495 783-30-01

    Адрес электронной почты

    mkakushkina@gpm-rtv.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Какушкина Марина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Картриджи (офис) ГПМ РТВ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 12:00 GMT +317.05.2021 12:0017.05.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196303Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Картриджи (офис) ГПМ РТВ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Олимпийский пр-т, 14Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    -

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГПМ РТВ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГПМ РТВ"

    Адрес местонахождения

    129272, Российская Федерация, Московская область, Москва, Трифоновская, 57 А

    129090, Российская Федерация, Московская область, Москва, Олимпийский проспект, 14 бизнес центр Diamond Hall

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "CE403A Картридж Пурпурный 507A для HP LaserJet 500 color M551/M570/M575"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "CE401A Картридж Голубой 507A для HP LaserJet 500 color M551/M570/M575"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Q5953A Картридж Пурпурный для HP Color LaserJet 4700"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Q5950A Картридж Чёрный для HP Color LaserJet 4700"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "CF320X Картридж Чёрный для HP Color LaserJet M680z"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "CF302A Картридж Жёлтый 827A для HP Color LaserJet M880"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "CF300A Картридж Чёрный 827A для HP Color LaserJet M880"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "CF361X Картридж Голубой 508X для HP LaserJet color M553"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "CF362X Картридж жёлтый 508X HP LaserJet color M553"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "CE340A Картридж Черный 651A для HP Color LaserJet M775"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "CE341A Картридж Голубой 651A для HP Color LaserJet M775"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "CF450A Картридж Голубой 651A для HP Color LaserJet M775"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "CF452A Картридж жёлтый для HP Color LaserJet M681z"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "W9040MC/W9190 Картридж чёрный для HP Color LJ Managed MFP E77830dn/E77825"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "W9048MC Модуль сбора тонера для HP Color LJ Managed MFP E77830dn/E77825"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 16"

    "CF280X Картридж чёрный для HP LaserJet M401dn, M425"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 17"

    "CF226X Картридж чёрный для HP LaserJet MFP M426fdw"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 18"

    "CF259X Картридж чёрный для HP LaserJet Pro M428dn, M404dw"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 19"

    "CE390X Картридж чёрный для HP LaserJet 600 M603"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "CE390A Картридж чёрный для HP LaserJet 600 M601"

    Кол-во: 1.000

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