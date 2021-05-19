Опрос рынка на поставку медицинских расходных материалов в соответствии с приложенным техническим заданием и проектом договора

Опрос рынка на поставку медицинских расходных материалов в соответствии с приложенным техническим заданием и проектом договора

Цена договора и требования к обеспечению

оплата по факту поставки в течение 15 рабочих дней в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты не менее 30 календарных дней. доставка силами поставщика

АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Авансепт спрей 0,75л" Кол-во: 225.000

"Позиция 2" "Азопирам-комплект реактивов №1;2(100мл)" Кол-во: 103.000

"Позиция 3" "Аламинол 1л (флакон)" Кол-во: 40.000

"Позиция 4" "Альтсепт 1л" Кол-во: 9.000

"Позиция 5" "Антисептик Абактерил Актив кожный 500МЛ" Кол-во: 18.000

"Позиция 6" "Антисептик Абактерил Актив с распыл.1Л" Кол-во: 681.000

"Позиция 7" "Антисептик Астрадез Септ кожный 1Л" Кол-во: 51.000

"Позиция 8" "Антисептик Стериллиум кожный 500МЛ" Кол-во: 39.000

"Позиция 9" "Аптечка первой помощи работникам" Кол-во: 10.000

"Позиция 10" "Бахилы п/э глад 20мкр. 2,5гр н/мед синие" Кол-во: 1412000.000

"Позиция 11" "Бинт марлевый н/стерильный 7м*14см" Кол-во: 57.000

"Позиция 12" "Бинт марлевый нестерильный 5мх10см" Кол-во: 1470.000

"Позиция 13" "Бинт марлевый стерильный 5мх10см" Кол-во: 367.000

"Позиция 14" "Бинт марлевый стерильный 7мх14см" Кол-во: 588.000

"Позиция 15" "Бинт резин.Мартенса д/фикс.повяз.6*500см" Кол-во: 9.000

"Позиция 16" "Бинт трубчатый эластичный раз.5" Кол-во: 100.000

"Позиция 17" "Бинт эласт. трубчатый разм.3" Кол-во: 70.000

"Позиция 18" "Бинт эласт.трубчатый №1сетчатый" Кол-во: 140.000

"Позиция 19" "Бумага д/ЭКГ 63х30 термо Nihon Kohden Kohden (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 15.000

"Позиция 20" "Бумага д/ЭКГ АТ-101 80х70 (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 192.000

"Позиция 21" "Бумага д/ЭКГ Шиллер АТ-2 210*280*358 (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 100.000

"Позиция 22" "Бумага д/ЭКГCARDIOVIT AT-1(SPIROVITSP-1) (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 124.000

"Позиция 23" "Бумага д/ЭКГCARDIOVITАТ-10plus210*140*25 (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 460.000

"Позиция 24" "Бумага для видеопринтера Sony UPP-110*20 (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 39.000

"Позиция 25" "Бумага для ЭКГ Шиллер АТ-102 210х280х143 (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 160.000

"Позиция 26" "Вата хирургическая нестерильная 250г" Кол-во: 271.000

"Позиция 27" "Вата хирургическая стерильная 50гр." Кол-во: 82.000

"Позиция 28" "Воронка ушная №2" Кол-во: 35.000

"Позиция 29" "Гель д/ЭКГ 5 л." Кол-во: 15.000

"Позиция 30" "Гель для УЗИ (фл. 0,25кг)" Кол-во: 1.000

"Позиция 31" "Гель для УЗИ высокой плотности 5кг." Кол-во: 22.000

"Позиция 32" "Гель для ЭКГ"Униспрей" 200гр./бут. (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 60.000

"Позиция 33" "Держатель для игл,катетера 10шт./упаков." Кол-во: 1310.000

"Позиция 34" "Жавелион(Новелти-Хлор) 300таб.банка (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 10.000

"Позиция 35" "Жгут д/взятия крови эластич. с застёжкой" Кол-во: 50.000

"Позиция 36" "Зеркало гинек. по Куско "Юнона"№1 разовое (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 5770.000

"Позиция 37" "Зеркало гинек.по Куско "Юнона"№2 разовое (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 2785.000

"Позиция 38" "Зонд для аттика ОР-7-66 (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 5.000

"Позиция 39" "Зонд желудочный CH34 дл. 110см" Кол-во: 30.000

"Позиция 40" "Зонд носовой с навивкой" Кол-во: 5.000

"Позиция 41" "Зонд урогенитал. тип В (ложка Фолькмана)" Кол-во: 150.000

"Позиция 42" "Зонд урогенитальный тип E (Шпатель Эйра)" Кол-во: 250.000

"Позиция 43" "Зонд урогенитальный универс.разов. тип А" Кол-во: 2100.000

"Позиция 44" "Зонд урогенитальный универс.разов. тип С" Кол-во: 200.000

"Позиция 45" "Зонд ушной с навивкой (з-171)" Кол-во: 5.000

"Позиция 46" "Зонд-тампон однораз.стерил. 15см." Кол-во: 2000.000

"Позиция 47" "Зонд-тампон однораз.стерил.20см." Кол-во: 700.000

"Позиция 48" "Зонд-тампон стер.в пробир.д/баканализа" Кол-во: 400.000

"Позиция 49" "Игла бабочка SFM Luer 27G №100" Кол-во: 2.000

"Позиция 50" "Игла д/взятия крови "бабочка" 19G" Кол-во: 400.000

"Позиция 51" "Игла д/взятия крови"бабочка" G21" Кол-во: 200.000

"Позиция 52" "Игла д/взятия крови"бабочка" G23" Кол-во: 503.000

"Позиция 53" "Игла д/удал.инород тел из роговиц 120*3,5" Кол-во: 10.000

"Позиция 54" "Игла двусторонняя38х0,8мм 21Gх11/2",№100" Кол-во: 295.000

"Позиция 55" "Игла инъекц.KD-Fine 18G 1.2х40ММ №100" Кол-во: 1.000

"Позиция 56" "Игла-бабочка для в/в вливаний 25G №100" Кол-во: 11.000

"Позиция 57" "ИммуноХром-Кардио-Экспресс наб.реаг.№20" Кол-во: 5.000

"Позиция 58" "Индикатор Дезиконт-Бриллиант (100шт/уп)" Кол-во: 12.000

"Позиция 59" "Индикатор Дезиконт-ДХИ (100шт./уп.)" Кол-во: 1.000

"Позиция 60" "Индикатор Клиндезин-специаль (100шт/уп)" Кол-во: 4.000

"Позиция 61" "Индикатор стерилиз.МедИС-В180/60 №2000" Кол-во: 1.000

"Позиция 62" "Интест-П-121/20-02 1000тестов с журналом" Кол-во: 3.000

"Позиция 63" "Интест-П-134/5-02 1000 тестов с журналом" Кол-во: 3.000

"Позиция 64" "Катетер Нелатон СН 16 уролог. муж." Кол-во: 48.000

"Позиция 65" "Катетер НЕЛАТОН стер.СН 12" Кол-во: 50.000

"Позиция 66" "Катетер с портом для в/в введен 22G №100" Кол-во: 2.000

"Позиция 67" "Катетер урологич.стерильн.женск.CH 16" Кол-во: 40.000

"Позиция 68" "Катетер Фолея 2-х ходовой №16" Кол-во: 20.000

"Позиция 69" "Катетер Фолея 2-х ходовой №18" Кол-во: 40.000

"Позиция 70" "Катетер Фолея 2-х ходовой №20" Кол-во: 10.000

"Позиция 71" "Клеенка подкладная 1,4*2,0м с ПВХ покрыт" Кол-во: 135.000

"Позиция 72" "Комплект для рожениц №6 стерильный" Кол-во: 8.000

"Позиция 73" "Комплект хир.стер.:халат,маска,шап.бахил" Кол-во: 195.000

"Позиция 74" "Комплект хир.стер.5 простын70х80;140х200" Кол-во: 40.000

"Позиция 75" "Комплект шин КШТИв-02 д/взр. Медплант" Кол-во: 42.000

"Позиция 76" "Контейнер 0,25л кл.Б круглый д/утил.игл" Кол-во: 432.000

"Позиция 77" "Контейнер д/биоматер.120мл.с крыш.стерил" Кол-во: 342.000

"Позиция 78" "Контейнер д/биоматер.60мл.с крыш. стерил" Кол-во: 10910.000

"Позиция 79" "Контейнер д/остр.отход.Олданс кл.Б 2.5Л" Кол-во: 2.000

"Позиция 80" "Контейнер д/сбора остр.инструм.клБ0,5лит" Кол-во: 1800.000

"Позиция 81" "Контейнер пластиковый 10л 400х300х120" Кол-во: 12.000

"Позиция 82" "Корнцанг гортанный изогнутый 256мм" Кол-во: 1.000

"Позиция 83" "Корнцанг изогнутый J-18-048 260ММ" Кол-во: 10.000

"Позиция 84" "Корнцанг прямой" Кол-во: 11.000

"Позиция 85" "Костюм противочумный одноразовый н/стер." Кол-во: 20.000

"Позиция 86" "Крафт-пакет 250*320 д/стер.самоклей №100" Кол-во: 68.000

"Позиция 87" "Крафт-пакет 300*390 д/стер.самоклей №100" Кол-во: 39.000

"Позиция 88" "Крафт-пакет 300*450 д/стер.самоклей №100" Кол-во: 6.000

"Позиция 89" "Крафт-пакет д/стерил.100*200 самокл.№100" Кол-во: 44.000

"Позиция 90" "Крафт-пакет самокл.115х200мм 100шт/уп." Кол-во: 29.000

"Позиция 91" "Крафт-пакет самокл.115х245мм 100шт/уп." Кол-во: 32.000

"Позиция 92" "Крафт-пакет самоклейющ.150*250(100шт/уп)" Кол-во: 60.000

"Позиция 93" "Кружка Эсмарха стерильная одноразовая" Кол-во: 12.000

"Позиция 94" "Ланцет Medlance PlusExtra21G(2,4мм)№200" Кол-во: 32.000

"Позиция 95" "Ланцет Medlance PlusUniv.21G(1,8мм)№200" Кол-во: 10.000

"Позиция 96" "Лезвия для скальпеля Paragon 23" Кол-во: 300.000

"Позиция 97" "Лейкопластырь для катетеров,канюль 6х8см" Кол-во: 1000.000

"Позиция 98" "Лейкопластырь рулонный 4х500 см." Кол-во: 295.000

"Позиция 99" "Лоток металлический на 8 инструментов" Кол-во: 19.000

"Позиция 100" "Лоток почкообразный ЛМП-260" Кол-во: 30.000

"Позиция 101" "Лоток почкообразный ЛМП нержавейка" Кол-во: 30.000

"Позиция 102" "Лоток прямоугольный 260*180*30 нержав." Кол-во: 18.000

"Позиция 103" "Манжета к тонометру стандарт.50*14см" Кол-во: 20.000

"Позиция 104" "Манжета компр.пневм.текст.заст.24-32см" Кол-во: 5.000

"Позиция 105" "Манжета компр.пневм.текст.заст.28-40см" Кол-во: 5.000

"Позиция 106" "Маска 3-слойн.однораз.неткан.на резинке" Кол-во: 124120.000

"Позиция 107" "Маска кисл.д\вз Apexmed размер L" Кол-во: 145.000

"Позиция 108" "Маска лицевая кислородная р.S детская" Кол-во: 25.000

"Позиция 109" "Маска разовая трёхслойная на резинк.№50" Кол-во: 2015.000

"Позиция 110" "Мочеприемник 1л КДМ одноразов." Кол-во: 20.000

"Позиция 111" "Мочеприемник 2-х литр. КДМ" Кол-во: 20.000

"Позиция 112" "Мундштук д/ спироанализатора №70шт./упак" Кол-во: 15.000

"Позиция 113" "Мундштук к алкотестеру DragerAlkotest 6510" Кол-во: 10700.000

"Позиция 114" "Мундштук к спиротесту УСПЦ-01" Кол-во: 6750.000

"Позиция 115" "Набор для минитрахеостомии Portex" Кол-во: 5.000

"Позиция 116" "Набор пахучих веществ для ольфактометрии" Кол-во: 2.000

"Позиция 117" "Напальчники" Кол-во: 3500.000

"Позиция 118" "Ножницы остроконечные прямые 140мм." Кол-во: 2.000

"Позиция 119" "Облучатель бактерицидн.настенный ОБН-150" Кол-во: 6.000

"Позиция 120" "Октенисепт 1литр/фл." Кол-во: 5.000

"Позиция 121" "Оправа пробная ОПУ-01 универсальная" Кол-во: 1.000

"Позиция 122" "Пакет бум со складк.д/стерил300х75х530мм" Кол-во: 500.000

"Позиция 123" "Пакет гипотермический" Кол-во: 550.000

"Позиция 124" "Пакет д/мед. отходов кл.В 70*110см красн" Кол-во: 500.000

"Позиция 125" "Пакет д/стерил.со склад.140*75*250№100" Кол-во: 20.000

"Позиция 126" "Пакет перевяз.индивид.стерильн.ГОСТ-1179" Кол-во: 400.000

"Позиция 127" "Пакет плоск.комб.самоклеющ. 300*450 №100" Кол-во: 7.000

"Позиция 128" "Пакет плоск.комбин.самокл. 130*270 №100" Кол-во: 71.000

"Позиция 129" "Пакет плоск.комбин.самокл. 250*400 №100" Кол-во: 7.000

"Позиция 130" "Пакет плоск.комбин.самокл.100*200 №100" Кол-во: 32.000

"Позиция 131" "Пакет плоск.комбин.самокл.350*500 100шт" Кол-во: 1.000

"Позиция 132" "Пакеты п/э д/мед.отх. кл.Б 50*60см желт." Кол-во: 11200.000

"Позиция 133" "Пакеты п/э д/мед.отх. кл.Б 70*80см желт." Кол-во: 3200.000

"Позиция 134" "Пакеты п/э д/мед.отх. кл.В 50*60см крас." Кол-во: 500.000

"Позиция 135" "Палочка глазная стекл." Кол-во: 150.000

"Позиция 136" "Пеленка впитывающая 60х60см" Кол-во: 2520.000

"Позиция 137" "Пеленка Гекса Иволга стерильная 90х60см" Кол-во: 50.000

"Позиция 138" "Перчат.неопуд. р.XL н/ст лат.50пар/упк" Кол-во: 40.000

"Позиция 139" "Перчат.неопуд.Cl+S р.M н/ст нитр.№1" Кол-во: 200.000

"Позиция 140" "Перчатки латекс.неопудр.текстур.мед. р.L" Кол-во: 10350.000

"Позиция 141" "Перчатки латекс.неопудр.текстур.мед. р.S" Кол-во: 16450.000

"Позиция 142" "Перчатки латекс.неопудр.текстур.мед. р.М" Кол-во: 55000.000

"Позиция 143" "Перчатки н/о однораз. р.XL винил 50пар" Кол-во: 1270.000

"Позиция 144" "Перчатки неопуд.текстур.нитрил.XL 50пар" Кол-во: 22.000

"Позиция 145" "Перчатки неопудр. Klever р.L винил 50пар" Кол-во: 179.000

"Позиция 146" "Перчатки неопудр. Klever р.M винил 50пар" Кол-во: 93.000

"Позиция 147" "Перчатки неопудр.Benovy р.L н/ст нитрил" Кол-во: 550.000

"Позиция 148" "Перчатки нитриловые текстур.неопудрен." Кол-во: 34670.000

"Позиция 149" "Перчатки одноразовые ПЭ прозрачн.100ШТ" Кол-во: 28.000

"Позиция 150" "Перчатки хир.стер.№7.5 неоп.текстур." Кол-во: 8.000

"Позиция 151" "Перчатки хирург.стер.№8 неопудр.текстур." Кол-во: 1400.000

"Позиция 152" "Перчатки хирург.стерил. р.7 неоп.текстур" Кол-во: 12230.000

"Позиция 153" "Пинцет анатомич. общего назн.150*2,5 мм" Кол-во: 7.000

"Позиция 154" "Пипетка одноразовая стерил.20шт./упак." Кол-во: 86.000

"Позиция 155" "Пипетка Пастера 1мл стерильная" Кол-во: 1000.000

"Позиция 156" "Пипетка разовая стерильная № 50 шт/ уп" Кол-во: 537.000

"Позиция 157" "Пластырь "Cosmopor"7,2см.*5см. №50шт. (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 43.000

"Позиция 158" "Пластырь бактерицидный 6*10 Leiko (или эквивалент, не уступающий по параметрам эквивалентности оборудованию, указанному в настоящей колонке)" Кол-во: 1509.000

"Позиция 159" "Пластырь стер Cosmopor 10*6см 25шт/упк" Кол-во: 162.000

"Позиция 160" "Пленка лицевая,защит. для ИВЛ Face Shield" Кол-во: 55.000

"Позиция 161" "Повязка противоожог гелев 10х10 АПОЛЛО" Кол-во: 520.000

"Позиция 162" "Покрывало спасательное изотермическое" Кол-во: 73.000

"Позиция 163" "Полоски индикат.экспр. Дезиконт-ДХИ 100шт" Кол-во: 1.000

"Позиция 164" "Предметное стекло 26х76 1-1,1мм(уп.72шт)" Кол-во: 178.000

"Позиция 165" "Презервативы д/УЗИ "VIZIT"" Кол-во: 3500.000

"Позиция 166" "Простыня мед.раз.н/с.40х40SMS20нетк(100шт)" Кол-во: 6840.000

"Позиция 167" "Простыня мед.раз.н/с.80х200 SMS20неткан." Кол-во: 4420.000

"Позиция 168" "Простыня разов. не стер.200*140" Кол-во: 4590.000

"Позиция 169" "Простыня разов. не стер.70*80" Кол-во: 26000.000

"Позиция 170" "Простыня разов. стер.70*80" Кол-во: 2260.000

"Позиция 171" "Проявитель для рентгенпленки KODAK 2x20л" Кол-во: 14.000

"Позиция 172" "Рентгенпленка 18*24см 100 листов" Кол-во: 34.000

"Позиция 173" "Рентгенпленка 24*30см 100 листов" Кол-во: 12.000

"Позиция 174" "Рентгенпленка 30*40см 100 листов" Кол-во: 10.000

"Позиция 175" "Рентгенпленка 35*35см 100 листов" Кол-во: 7.000

"Позиция 176" "Салфетка антисепт.с перек.вод.130*180" Кол-во: 4.000

"Позиция 177" "Салфетка антисептич. спиртовая 110х125" Кол-во: 67250.000

"Позиция 178" "Салфетка д/ инъекц. спиртовая 65*30мм." Кол-во: 15800.000

"Позиция 179" "Салфетка дезинфиц.Трилокс 120 шт в м/уп" Кол-во: 331.000

"Позиция 180" "Салфетка дезинфицир.Трилокс №90шт/банка" Кол-во: 127.000

"Позиция 181" "Салфетка дезинфицирующая"Бонацид" 50шт" Кол-во: 111.000

"Позиция 182" "Салфетка кровоостанавлив.Эвтекс 18х13СМ" Кол-во: 50.000

"Позиция 183" "Салфетка марлевая 16х14 стерильные" Кол-во: 555.000

"Позиция 184" "Салфетка п/обмороч. с раствором аммиака (Салфетка п/обморочн.HELP с аммиаком)" Кол-во: 1950.000

"Позиция 185" "Салфетка противоожоговая гелевая 18х13СМ" Кол-во: 50.000

"Позиция 186" "Салфетка стерильная нетканая 5х5см" Кол-во: 32500.000

"Позиция 187" "Салфетка"Радиан"с 2%р-ом аммиака инд./уп" Кол-во: 2210.000

"Позиция 188" "Салфетки влажн.дезинфиц.в банке Ника №60" Кол-во: 18.000

"Позиция 189" "Салфетки стерильные 45*29" Кол-во: 250.000

"Позиция 190" "Секундомер СОСпр-2б-2-010 2-х кнопочный" Кол-во: 12.000

"Позиция 191" "Секундомер СОПпр-2а-3-000" Кол-во: 1.000

"Позиция 192" "Система д/перелив,растворов" Кол-во: 404.000

"Позиция 193" "Скальпель разовый "PARAGON" №23" Кол-во: 110.000

"Позиция 194" "Скарификатор Tro-Microstic №200" Кол-во: 22.000

"Позиция 195" "Стакан для приема лекарств 30мл пластик" Кол-во: 20.000

"Позиция 196" "Стериконт-В-180/60-02 1000т/упк с журн." Кол-во: 29.000

"Позиция 197" "Стериконт-П-120/45 1000тестов с журналом" Кол-во: 15.000

"Позиция 198" "Стериконт-П-132/20 1000 тестов с журнал" Кол-во: 47.000

"Позиция 199" "Стеритест-П-120/45-02 (500тестов)" Кол-во: 5.000

"Позиция 200" "Стеритест-П-120/45-02 1000тестов с журн." Кол-во: 17.000

"Позиция 201" "Термобумага 280х210 перф. для ЭКГ" Кол-во: 280.000

"Позиция 202" "Термометр бесконтактный Medisana FTN" Кол-во: 7.000

"Позиция 203" "Термометр для медицинских холодильников" Кол-во: 120.000

"Позиция 204" "Термометр максимальный ртутный" Кол-во: 85.000

"Позиция 205" "Тест-полоски "Акку-чек" Актив №50шт" Кол-во: 37.000

"Позиция 206" "Тест-полоски "Аккутренд Холестерин" 25шт" Кол-во: 1.000

"Позиция 207" "Тест-полоски "Алкоскрин" в слюне" Кол-во: 200.000

"Позиция 208" "Тест-полоски ONE TOUCH SELECT,50 шт." Кол-во: 21.000

"Позиция 209" "Тест-полоски OneTouch Select Plus №50" Кол-во: 7.000

"Позиция 210" "Тест-полоски Uristik Dirui H-10,№100 шт." Кол-во: 115.000

"Позиция 211" "Тонометр LD-71 манжета 25-36см" Кол-во: 26.000

"Позиция 212" "Трилокс спрей 0,5 литра/флакон" Кол-во: 199.000

"Позиция 213" "Фартук п/этиленовый одноразовый" Кол-во: 1200.000

"Позиция 214" "Фиксаж для рентгенпленки KODAK 2x20л" Кол-во: 13.000

"Позиция 215" "Фильтр д/противочумн.костюма" Кол-во: 28.000

"Позиция 216" "Фильтр к коробке стерилизац. КФ-3" Кол-во: 160.000

"Позиция 217" "Фильтр к п/чумному костюму Кварц 1М" Кол-во: 12.000

"Позиция 218" "Фильтр МН-481д/эндоскопич.отсоса Olympus" Кол-во: 40.000

"Позиция 219" "Фильтр сменный воздушный ФВС-КРОНТ №12" Кол-во: 10.000

"Позиция 220" "Фонарик диагностический Ka We" Кол-во: 20.000

"Позиция 221" "Халат хирург. однораз. стерильный р52-54" Кол-во: 410.000

"Позиция 222" "Халат хирург. разовый стерильный р.56-58" Кол-во: 40.000

"Позиция 223" "Халаты разовые не стерил. р52-54" Кол-во: 650.000

"Позиция 224" "Шапочки разовые" Кол-во: 4600.000

"Позиция 225" "Шпатель деревянный (мед) стерильный" Кол-во: 31900.000

"Позиция 226" "Шприц 2мл.(3-х)раз.стер.игла 0.63*32 23G" Кол-во: 2300.000

"Позиция 227" "Шприц 5мл.(3-х)раз.стер.игла 0,70*40 22G" Кол-во: 3600.000

"Позиция 228" "Шприц Жанэ 150мл.трехдетальный разовый" Кол-во: 38.000

"Позиция 229" "Шприц10мл.(3-х)раз.стер.игла 0,80*40 21G" Кол-во: 400.000

"Позиция 230" "Шприц1мл.Инс.(3-х)игла съёмн.0,4*12,5 26G" Кол-во: 2600.000

"Позиция 231" "Шприц20мл.(3-х)раз.стер.игла 0,80*40 21G" Кол-во: 750.000

"Позиция 232" "Штатив для капельницы ШДВ-03 МСГ" Кол-во: 2.000

"Позиция 233" "Щетка эндоцервикальная "Юнона"стер.типD" Кол-во: 12350.000

"Позиция 234" "Щипцы гортанные д/извлечен инородных тел" Кол-во: 1.000

"Позиция 235" "Электрод д/ЭКГ d 50мм.одноразовый" Кол-во: 57780.000

"Позиция 236" "Электрод д/дефибрилятора наклеив.взрос№2" Кол-во: 35.000

"Позиция 237" "Электрод д/дефибрилятора наклеив.детский" Кол-во: 12.000

"Позиция 238" "Электрод коагул. 70 петля 10мм" Кол-во: 2.000

"Позиция 239" "Электрод коагул.70 петля 5мм" Кол-во: 2.000

"Позиция 240" "Электрод коагул.изол.150 петля 8мм" Кол-во: 5.000