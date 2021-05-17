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    Главная / Торги / Поставка профессиональных моющих средств для нужд Филиала "Казанское УООП" ООО "Газпром питание"

    Поставка профессиональных моющих средств для нужд Филиала "Казанское УООП" ООО "Газпром питание"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196301Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196301

    Наименование закупки

    Поставка профессиональных моющих средств для нужд Филиала "Казанское УООП" ООО "Газпром питание"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 11:21

    Документация процедуры

    Задание_заказчика.xlsx

    Проект_договора.doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Юридический адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    Почтовый адрес

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Контактный телефон

    +7 987 236-80-32

    Факс

    Адрес электронной почты

    secured@kazan.gazfood.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гайнетдинова Гульназ Рамилевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Татарстан Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка профессиональных моющих средств для нужд Филиала "Казанское УООП" ООО "Газпром питание"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196301Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка профессиональных моющих средств для нужд Филиала "Казанское УООП" ООО "Газпром питание"

    Начальная цена

    262 127,60

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Татарстан Республика, г.Казань, ул. Тэцевская, д.293Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В соответствии с договором

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"
    Все закупки и тендеры ООО "ГАЗПРОМ ПИТАНИЕ"

    Адрес местонахождения

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16,

    117420, Г МОСКВА, УЛ НАМЁТКИНА, ДОМ 16

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средство Ecolab Lime-A-Way Extra для удаления отложений солей жесткости (накипи) 5000МЛ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Средство для ополаскивания для автоматической мойки духовых шкафов Ecolab Oven rinse power 5Л канистра"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 3"

    "Средство для посудомоечных машин концентрированное жидкость Ecolab Solid Heavy 4500Г капсула"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 4"

    "Средство для посудомоечных машин жидкость моющая Ecolab Trump Hydro Special 10000МЛ 9054740"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 5"

    "Средство моющее профессиональное жидкость Ecolab Oven cleaner power 5000СМ3;^МЛ"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 6"

    "Средство для ополаскивания для посудомоечной машины TOPRINSE HD 10Л жидкое арт. 9012820"

    Кол-во: 22.000

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