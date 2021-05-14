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    Главная / Торги / Закупка хоз. инвентаря_ Саратовский филиал _ЗНП 1510

    Закупка хоз. инвентаря_ Саратовский филиал _ЗНП 1510

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196299Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196299

    Наименование закупки

    Закупка хоз. инвентаря_ Саратовский филиал _ЗНП 1510

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 09:06

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    Почтовый адрес

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Контактный телефон

    +7 8412 52-48-04

    Факс

    +7 8342 23-08-28

    Адрес электронной почты

    e.murashova@volga.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мурашова Екатерина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка хоз. инвентаря_ Саратовский филиал _ЗНП 1510

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 11:00 GMT +314.05.2021 11:0014.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196299Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка хоз. инвентаря_ Саратовский филиал _ЗНП 1510

    Начальная цена

    56 844,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Саратовская область, Саратовская область, Татищевский р-н, с. Вязовка, ул. Дорожная дом 3.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка силами поставщика. В стоимость ТМЦ включить стоимость доставки до адреса. Оплата по счету 7 кал.дн. от даты подписания накладной.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Волга» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    191167, Российская Федерация, Санкт-Петербург, вн. тер. г., Муниципальный округ Смольнинское, Синопская набережная, дом 14, литера А

    603000, Российская Федерация, Нижегородская область, Нижний Новгород, Большая Покровская, 56

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Струбцина F-образная Falco 668-055 250мм 200мм 50мм"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Набор фрез HAMMER Flex 222-006 по дереву"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Опрыскиватель ранцевый Patriot PT-12AC 12л 3.1л/мин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Ножницы левые, прямые Kraftool SuperKraft по металлу 260мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Метеостанция портативная цифровая Oregon BAR206S -40...+60°C"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Метеостанция портативная цифровая Oregon RAR502X -20...+60°C"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Ловушка-уничтожитель насекомых ЭкоСнайпер GK2C для привлечения летающих вредителей 120м2 11Вт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Диспенсер электронный Merida Unique Piano Black Line GUC751 для освежителя воздуха 89x228x84мм 270мл"

    Кол-во: 2.000

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    Прием заявок:
    03.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
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