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    Главная / Торги / Поставка бланочной продукции

    Поставка бланочной продукции

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2021 22:0016.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196295Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196295

    Наименование закупки

    Поставка бланочной продукции

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 09:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Юридический адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Почтовый адрес

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Контактный телефон

    +7 3532 73-34-95

    Факс

    +7 3532 73-08-85

    Адрес электронной почты

    ontm@gdo.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Войнов Ростислав Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Оренбургская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка бланочной продукции

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.05.2021 22:00 GMT +316.05.2021 22:0016.05.2021 22:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196295Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка бланочной продукции

    Начальная цена

    1 385 104,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Оренбургская область, УМТСиК ООО"Газпром добыча Оренбург", 460027, Оренбургская область, г.Оренбург, ул.Донгузская, 34. Доставка за счет поставщика и входит в стоимость продукции.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата поставленной продукции осуществляется Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре, либо иным предусмотренным действующим законодательством РФ способом, до последнего числа второго месяца, следующего за месяцем подписания Сторонами товарной накладной по форме № ТОРГ-12, после получения Покупателем от Поставщика счета-фактуры.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Оренбург"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Оренбург"

    Адрес местонахождения

    460058, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Чкалова, 1/2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Бланк А4 бумага офсетная 80Г/М2 2+0 набор, корректура"

    Кол-во: 10000.000

    "Позиция 2"

    "Бланк А5 бумага офсетная 80Г/М2 1+0 набор, корректура"

    Кол-во: 4500.000

    "Позиция 3"

    "Бланк А4 бумага офсетная 80Г/М2 1+1 набор, корректура"

    Кол-во: 19500.000

    "Позиция 4"

    "Бланк А4 бумага ВХИ 160Г/М2 4+4 офсетная печать нумерация, дизайн, корректура"

    Кол-во: 1000.000

    "Позиция 5"

    "Бланк Товарно-транспортная накладная А4 ватман 200Г/М2 1+1 двусторонняя одноцветная ООО "Сервисэнергогаз""

    Кол-во: 2500.000

    "Позиция 6"

    "Пропуск материальный А5 1+1 бумага офсетная 80Г/М2"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 7"

    "Журнал А4 бумага офсетная 80Г/М2 120ЛИСТ обложка - твердый переплет, переплетный картон 2 мм., бумвинил синий, вклейка окошка (1+0), бумага ВХИ 120 г/м2, шитье блока нитками"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 8"

    "Журнал А4 бумага офсетная 80Г/М2 200 Г/М2 200ЛИСТ 1+1, обложка - (1+0) нумерация страниц, ламинация двусторонняя 75 мкм, скрепление на скобу"

    Кол-во: 390.000

    "Позиция 9"

    "Журнал вахтовый А4 бумага офсетная 80Г/М2 200 Г/М2 220ЛИСТ 1+1 обложка, блок, титульный лист, скрепление на скобу, набор, верстка, корректура"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 10"

    "Журнал для заполнения дежурств А4 бумага офсетная 80Г/М2 200 Г/М2 260ЛИСТ 1+1 обложка, блок, титульный лист, скрепление на скобу, набор, верстка, корректура"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 11"

    "Журнал приемки-сдачи А4 бумага офсетная 80Г/М2 200 Г/М2 24ЛИСТ 1+1 обложка, блок, титульный лист, скрепление на скобу, набор, верстка, корректура"

    Кол-во: 300.000

    "Позиция 12"

    "Журнал А4 бумага ватман 80Г/М2 200 Г/М2 120ЛИСТ обложка - (1+0) ламинация , скрепление на скобу, набор"

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 13"

    "Бланк Режимный лист А2 бумага ВХИ 120Г/М2 1+1 офсетная печать комплект из двух листов, склейка, набор, корректура"

    Кол-во: 400.000

    "Позиция 14"

    "Бланк Режимный лист А2 бумага офсетная 80Г/М2 1+0 офсетная печать набор, корректура"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 15"

    "Удостоверение с логотипом подразделений ООО "ГДО" по охране труда и техники безопасности, пропуск на предприятие 105х65ММ бумага офсетная (80г/м2), обложка - переплетный картон (2ММ), бумвинил, два тиснения фольгой скрепление на скобу, набор, верстка, корректура"

    Кол-во: 1900.000

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