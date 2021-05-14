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    Главная / Торги / Закупка магнитных пускателей и контакторов

    Закупка магнитных пускателей и контакторов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196294Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196294

    Наименование закупки

    Закупка магнитных пускателей и контакторов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 09:09

    Документация процедуры

    запрос_на_ЭТП_ГПБ_Пускатели_и_контакторы..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Юридический адрес

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Контактный телефон

    +7 34145 6-58-43

    Факс

    Адрес электронной почты

    prohorova@vzavod.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Прохорова Ольга Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Закупка магнитных пускателей и контакторов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 09:00 GMT +314.05.2021 09:0014.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196294Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Закупка магнитных пускателей и контакторов

    Начальная цена

    240 519,65

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Удмуртская Республика, 427430, Удмуртская Республика, город Воткинск, улица Кирова, 2Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Доставка товара осуществляется за счет Поставщика, постоплата

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"
    Все закупки и тендеры АО "ВОТКИНСКИЙ ЗАВОД"

    Адрес местонахождения

    427430, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ВОТКИНСК, УЛ КИРОВА, 2,

    Удмуртская Республика, г.Воткинск, ул.Кирова, 2

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Пускатель магнитный ПМ-12-160500-160А-380АС-(4з+4р)-УХЛ4"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Пускатель ПМЕ111-10А-110АС-(3з+2р)-УХЛ4"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 3"

    "Пускатель магнитный ПМА4200-63А-380АС-(2з+2р)-РТТ-221 (40,0-63,0А)"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Пускатель бесконтактный реверсивный МСТ-330Р 3*380В 50Гц 2А/4А до 1,5 кВт"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Пускатель реверсивный ПМЛ-1501-10А-220АС-(2р)-УХЛ4"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 6"

    "Пускатель реверсивный ПМЛ-4100-63А-220АС-(1з+1р)-УХЛ4"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 7"

    "Магнитный пускатель ПМ12-010100-10А-110АС-(1з)-УХЛ4"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 8"

    "Магнитный пускатель ПМ12-063151-63А-110АС-(1з+1р)-УХЛ4"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Магнитный пускатель LC1D09BD 25A Uкат=24В постоянный ток"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 10"

    "Контактор КТ6053Б-380АС-У3 630А 2з+2р"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 11"

    "Контактор КПД 121 У2 80А 220В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 12"

    "Приставка контактная для контактора КМИ, 2з+2р, ПКИ-22"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 13"

    "Контактор КМ20-40М 220В"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "Контактор КТ 6013 100А 380В"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 15"

    "Контактор КТ 6024Б 125А 380В 2з+2р"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Контактор КТ 6023Б 160А 380В"

    Кол-во: 4.000

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