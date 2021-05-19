Поставка реагента КССБ-2М по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовского УПХГ".

Условия договора

Условия оплаты и доставки

В случае если поставщик является субъектом МСП, оплата осуществляется в течение 15 календарных дней с момента поставки МТР на склад Заказчика при условии предоставления оформленных документов. В случае если поставщик не является субъектом МСП, оплата осуществляется в течение 60 календарных дней с момента поставки МТР на склад Заказчика при условии предоставления оформленных документов. Сумма транспортных расходов включена в стоимость товара и отдельно не оплачивается.