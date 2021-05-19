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Наименование закупки
Поставка реагента КССБ-2М по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовского УПХГ".
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 08:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
Почтовый адрес
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Контактный телефон
+7 495 817-10-67
Факс
+7 495 428-45-46
Адрес электронной почты
E.Urusova@umtsik.phg.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Урусова Екатерина Владимировна
Место рассмотрения предложений
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка реагента КССБ-2М по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовского УПХГ".
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
19.05.2021 09:00 GMT +319.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196291Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка реагента КССБ-2М по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовского УПХГ".
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Рязанская область, Российская Федерация, 391333, Рязанская область, Касимовский район, п/о КрутоярскийРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В случае если поставщик является субъектом МСП, оплата осуществляется в течение 15 календарных дней с момента поставки МТР на склад Заказчика при условии предоставления оформленных документов. В случае если поставщик не является субъектом МСП, оплата осуществляется в течение 60 календарных дней с момента поставки МТР на склад Заказчика при условии предоставления оформленных документов. Сумма транспортных расходов включена в стоимость товара и отдельно не оплачивается.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Наименование заказчика
ООО Газпром ПХГ
Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101
117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А
Кол-во: 800.000
Кол-во: 800.000
Кол-во: 800.000
Кол-во: 800.000
Кол-во: 800.000
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