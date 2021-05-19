Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка реагента КССБ-2М по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовского УПХГ".

    Поставка реагента КССБ-2М по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовского УПХГ".

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196291Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196291

    Наименование закупки

    Поставка реагента КССБ-2М по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовского УПХГ".

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 08:46

    Документация процедуры

    ТИПОВОЙ_ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_МТР_Малоценка.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью "Газпром ПХГ"
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    Почтовый адрес

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Контактный телефон

    +7 495 817-10-67

    Факс

    +7 495 428-45-46

    Адрес электронной почты

    E.Urusova@umtsik.phg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Урусова Екатерина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Рязанская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка реагента КССБ-2М по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовского УПХГ".

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    19.05.2021 09:00 GMT +319.05.2021 09:0019.05.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196291Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка реагента КССБ-2М по статье КР для нужд филиала ООО "Газпром ПХГ" "Касимовского УПХГ".

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рязанская область, Российская Федерация, 391333, Рязанская область, Касимовский район, п/о КрутоярскийРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В случае если поставщик является субъектом МСП, оплата осуществляется в течение 15 календарных дней с момента поставки МТР на склад Заказчика при условии предоставления оформленных документов. В случае если поставщик не является субъектом МСП, оплата осуществляется в течение 60 календарных дней с момента поставки МТР на склад Заказчика при условии предоставления оформленных документов. Сумма транспортных расходов включена в стоимость товара и отдельно не оплачивается.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Наименование заказчика

    ООО Газпром ПХГ
    Все закупки и тендеры ООО Газпром ПХГ

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Москва, п. Сосенское, пос. Газопровод, -, 101

    117420, Российская Федерация, Москва, Наметкина, 12А

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Реагент буровой лигносульфонатный для уменьшения водоотдачи и снижения вязкости КССБ-2М мешок п/э 25КГ ОАО Дубитель ТУ 2458-343-05133190-2012"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 2"

    "Реагент буровой лигносульфонатный для уменьшения водоотдачи и снижения вязкости КССБ-2М мешок п/э 25КГ ОАО Дубитель ТУ 2458-343-05133190-2012"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 3"

    "Реагент буровой лигносульфонатный для уменьшения водоотдачи и снижения вязкости КССБ-2М мешок п/э 25КГ ОАО Дубитель ТУ 2458-343-05133190-2012"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 4"

    "Реагент буровой лигносульфонатный для уменьшения водоотдачи и снижения вязкости КССБ-2М мешок п/э 25КГ ОАО Дубитель ТУ 2458-343-05133190-2012"

    Кол-во: 800.000

    "Позиция 5"

    "Реагент буровой лигносульфонатный для уменьшения водоотдачи и снижения вязкости КССБ-2М мешок п/э 25КГ ОАО Дубитель ТУ 2458-343-05133190-2012"

    Кол-во: 800.000

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 82276
    Поставка реагента Сульфацелл 2 марка 2000
    Поставка реагента Сульфацелл 2 марка 2000
    82276
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    24.01.2019 12:00(GMT+03:00)
    500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО "Газпром подземремонт Уренгой"
    Ценовой запрос № 82368
    Поставка реагента Сульфацелл 2 марка 2000
    Поставка реагента Сульфацелл 2 марка 2000
    82368
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    25.01.2019 12:00(GMT+03:00)
    500 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 83387
    Поставка поглотителя сероводорда
    Поставка поглотителя сероводорда
    83387
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2019 14:00(GMT+03:00)
    466 627
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ООО "Газпром добыча Астрахань"
    Ценовой запрос № 84027
    Поставка Реагента RX-380
    Поставка Реагента RX-380
    84027
    Закупки корпоративных заказчиков
    Ценовой запрос
    Торговый портал
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2019 10:00(GMT+03:00)
    286 200
    Лоты:
    1
    Регион:
    Астраханская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить