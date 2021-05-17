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Наименование закупки
Поставка вспомогательных материалов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санатоий "Голубая горка"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 08:25
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Почтовый адрес
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Контактный телефон
+7 8622 26-10-14
Факс
+7 495 817-02-56
Адрес электронной почты
m.mihailovskaya@gtm.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Михайловская Мария Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка вспомогательных материалов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санатоий "Голубая горка"
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
17.05.2021 00:00 GMT +317.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196288Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка вспомогательных материалов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санатоий "Голубая горка"
Начальная цена
619 080,42
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Краснодарский край, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка", место наождения : Российская Федерация, 354037, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Шоссейная, д. 15Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца.Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ООО «Газпром трансгаз Москва»
Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»
Адрес местонахождения
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Кол-во: 40.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 500.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 200.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 32.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 25.000
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