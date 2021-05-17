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    Главная / Торги / Поставка вспомогательных материалов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санатоий "Голубая горка"

    Поставка вспомогательных материалов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санатоий "Голубая горка"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196288Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196288

    Наименование закупки

    Поставка вспомогательных материалов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санатоий "Голубая горка"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 08:25

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Юридический адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Почтовый адрес

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 8622 26-10-14

    Факс

    +7 495 817-02-56

    Адрес электронной почты

    m.mihailovskaya@gtm.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Михайловская Мария Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вспомогательных материалов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санатоий "Голубая горка"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 00:00 GMT +317.05.2021 00:0017.05.2021 00:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196288Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вспомогательных материалов для нужд филиала ООО "Газпром трансгаз Москва" "Санатоий "Голубая горка"

    Начальная цена

    619 080,42

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, Филиал ООО "Газпром трансгаз Москва" Санаторий "Голубая горка", место наождения : Российская Федерация, 354037, Краснодарский край, г.Сочи, ул.Шоссейная, д. 15Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата осуществляется покупателем за фактически поставленную продукцию не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты поставки продукции. Поставщик обязан осуществить поставку продукции с 22 по 30 (31) число месяца.Доставка и разгрузка входит в стоимость продукции.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО «Газпром трансгаз Москва»
    Все закупки и тендеры ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Адрес местонахождения

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полотенце бумажное в рулоне Plushe двухслойное 10М 40ЛИСТ 2ШТ"

    Кол-во: 40.000

    "Позиция 2"

    "Комплект одноразовой одежды стерильный КМ-ИМС хирургический Халат смс 25 140СМх140СМ ТУ 9398-002-50337012-2010 ООО Интермедсервис"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 3"

    "Бумага для УЗИ Sony UPP-110S 110ммx20м"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 4"

    "Бумага регистрационная для ЭКГ Schiler АТ-10 в пачках 250л. 210ммx35м"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 5"

    "Бумага Регистрон HE9090R360/70HS для ЭКГ Hellige Microsmart МАС-500 360ЛИСТ 90х90ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 6"

    "Гель для ЭКГ Униагель 1000МЛ"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 7"

    "Теплопакет для грязелечения одинарный 350х270ММ"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 8"

    "Пакет для утилизации медицинских отходов одноразовый Класс Б желтый"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 9"

    "Пакет пластиковый мусорный Помошник 120 литров 20 шт. прочные №1 Люкс"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 10"

    "Подголовник для бальнеотерапии 25x34СМ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 11"

    "Изделие медицинское Стаканчик одноразовый для приема лекарств"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 12"

    "Термометр бытовой оконный ТБ-ЗМ1 исп.5 от -50 до +50ГРАД ЦЕЛЬС 22х250ММ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 13"

    "Кружка мерная пластик 1000МЛ 3724940"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 14"

    "Электрод многоразовый для ЭКГ 30-32ММ 6ШТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "Электрод одноразовый Fiab для ЭКГ 50ММ 30ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 16"

    "Материал для стерилизации Пакет комбинированный для стерилизации изделий медицинского назначения СтериТ 200х300ММ №100"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 17"

    "Контейнер медицинский для утилизации мед. отходов и игл 3000СМ3;^МЛ 1ШТ 12026267 Ningbo Greetmed Medical Instruments Co., Ltd"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 18"

    "Контейнер медицинский для использованных шприцов класса Б 6000СМ3;^МЛ желтый"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 19"

    "Часы песочные лабораторные ЧПН-1 1МИН 12004701 ООО Минимед"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 20"

    "Часы песочные 10МИН"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Часы песочные ЧП-5 5МИН"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 22"

    "Часы песочные ЧП-15 15МИН"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 23"

    "Полотенце одноразовое Estel M’USE 35х70СМ спанлейс MU/PR100 100ШТ"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 24"

    "Униспрей для ЭКГ флакон 0.2КГ Россия электродная жидкость"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 25"

    "Изделие Прокладки увлажняемые для резиновых электродов 6х8СМ"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 26"

    "Изделие Прокладки увлажняемые для резиновых электродов 8х12см"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 27"

    "Набор гинекологический стерильный размер S "Фемина""

    Кол-во: 200.000

    "Позиция 28"

    "Электрод для физиотерапии эндоназальный-эндауральный большой одноразовый под штекер 1ШТ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 29"

    "Шпатель одноразовый, стерильный деревянный для осмотра полости рта №100"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 30"

    "Мундштук многоразовый с клапаном Pari для проведения ингаляции через рот Германия"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 31"

    "Простыня одноразовая в рулоне 2000Х700ММ №100"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 32"

    "Комплектующие к аппаратам для лечения Комплект тубусов к облучателю ОУФну (УГН-1) 33ММ пластик"

    Кол-во: 32.000

    "Позиция 33"

    "Зажим носовой медицинский для сжатия носовой полости и проведения спирометрических обследований ЗН-ПАЙП ООО "Пайп""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "Салфетка хозяйственная одноразовая нетканное полотно синяя 400х400ММ 100ШТ"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 35"

    "Эмульсия дренажная антицеллюлитная быстровпитывающаяся LPG 485МЛ 7927"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 36"

    "Изделие Подушка многофункциональная для инъекций/забора крови 250х150х100 мм высокая ТУ 13.92.12-002-55094086-2016 ООО Компания "Кварта" Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 37"

    "Индикатор стерилизации бумажный МедИС-В-180\60-1 для контроля воздушной стерилизации с журналом 2000ШТ ООО НПФ Винар ТУ 9398-032-11764404-2004 Россия"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 38"

    "Тройник-переходник для аппарата "Галонеб""

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 39"

    "Набор для аппарата Хивамат для обеспечения гигиенических процедур 95ММ 00392"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 40"

    "Крем антицеллюлитный липолитический LPG SYSTEM 7926 485МЛ быстровпитывающийся"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 41"

    "Костюм эндермологический унисекс для проведения процедуры LPG® цельный эластичный 90% микрофибра, 10% эластан белый/серый S; M; L; XL; XXL; H"

    Кол-во: 25.000

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