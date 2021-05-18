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    Главная / Торги / Поставка трубной продукции для ДКС Еты-Пуровского месторождения

    Поставка трубной продукции для ДКС Еты-Пуровского месторождения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196283Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196283

    Наименование закупки

    Поставка трубной продукции для ДКС Еты-Пуровского месторождения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 11:53

    Документация процедуры

    Контактная_информация.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Юридический адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Почтовый адрес

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Контактный телефон

    +7 3496 36-09-75

    Факс

    +7 3496 36-31-48

    Адрес электронной почты

    grechishkin.rv@noyabrsk-dobycha.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гречишкин Роман Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка трубной продукции для ДКС Еты-Пуровского месторождения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 06:00 GMT +318.05.2021 06:0018.05.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196283Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка трубной продукции для ДКС Еты-Пуровского месторождения

    Начальная цена

    585 407,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629800, РФ, ЯНАО, г. Ноябрьск, промзона, панель № 9, Ноябрьская база материально технического снабжения.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ТМЦ должны быть новыми, ранее не использованными. Сумма Договора включает все расходы Поставщика, связанные с исполнением Договора, включая расходы по доставке ТМЦ Покупателю; стоимость средств пакетирования и тары, используемых при поставке ТМЦ Покупателю; все инфляционные ожидания и финансовые риски Поставщика, а также налоги, сборы и другие обязательные платежи, установленные действующим законодательством. Оплата ТМЦ, поставленных Поставщиком Покупателю по Договору, осуществляется в следующем порядке: Покупатель производит оплату по факту выполнения поставки ТМЦ на склад Покупателя, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 15 рабочих дней с момента предоставления Покупателю оригиналов счетов-фактур и товарных накладных (форма ТОРГ-12) или УПД. Доставка до склада заказчика должна быть включена в стоимость МТР. Обязательное условие: в ответ на данный ценовой запрос приложить коммерческое предложение с полным наименованием и ценой предлагаемой к поставке продукции с указанием прогнозных сроков поставки. Ответ на ценовой запрос означает согласие с условиями договора и готовность подписания без внесения корректировок.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ООО "Газпром добыча Ноябрьск"
    Все закупки и тендеры ООО "Газпром добыча Ноябрьск"

    Адрес местонахождения

    629806, Российская Федерация, Тюменская область, Ноябрьск, ул. Республики, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Труба 57х6ММ 09Г2С ГОСТ 8732-78 ГОСТ 8731-74"

    Кол-во: 0.800

    "Позиция 2"

    "Труба 15х4ММ 09Г2С ГОСТ 8734-75 ГОСТ 8733-74"

    Кол-во: 0.007

    "Позиция 3"

    "Труба 32х4ММ 12Х18Н10Т ГОСТ 9941-81"

    Кол-во: 0.077

    "Позиция 4"

    "Труба 720х20ММ 12Г2СБ ГОСТ 20295-85"

    Кол-во: 1.420

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