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    Главная / Торги / Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку рулонного наплавляемого битумно-полимерного материала для ООО «Теплосеть»

    Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку рулонного наплавляемого битумно-полимерного материала для ООО «Теплосеть»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2021 11:0007.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196282Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196282

    Наименование закупки

    Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку рулонного наплавляемого битумно-полимерного материала для ООО «Теплосеть»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 07:52

    Документация процедуры

    Приложение__1____ТЗ_.xlsx

    Приложение__2___Анкета_на__аффилированность.docx

    Приложение__4____Анкета_KYC___в_случае_признания_победителем_.xlsx

    Приложение__5____Формы_договоров_от_аккредитации_.doc

    ЭТП_Газпромбанка___Торговый_портал__памятка_Участнику_.pdf

    Приложение__3___Документы_необходимые_для_аккредитации.docx

    Извещение_о_предоставлении_скидки.doc

    Приложение__5____Формы_договоров_от_аккредитации_.doc

    Извещение_о_проведении_отбора.__Битумно_полимерный_материал..doc

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Контактный телефон

    +7 39151 6-92-31

    Факс

    +7 39151 9-05-10

    Адрес электронной почты

    Olga.Vagner2@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Вагнер Ольга Витальевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку рулонного наплавляемого битумно-полимерного материала для ООО «Теплосеть»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    07.06.2021 11:00 GMT +307.06.2021 11:0007.06.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196282Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На рассмотрении заказчика

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Извещение о проведении отбора поставщиков на поставку рулонного наплавляемого битумно-полимерного материала для ООО «Теплосеть»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Красноярский край, Красноярский край, г. Ачинск, микрорайон Авиаторов стр. 74Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Отсрочка платежа 90 к.д.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Наименование заказчика

    Теплосеть
    Все закупки и тендеры Теплосеть

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинский район, Ачинск, 662153, Красноярский край, г. Ачинск, территория Южная Промзона, Квартал XII, стр. 1, 662150, Красноярский край, г. Ачинск, ул. Комсомольская, 11

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал (техноэласт ТКП, аналоги)"

    Кол-во: 326.000

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