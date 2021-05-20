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Наименование закупки
Поставка кабельной продукции
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 07:46
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19
Почтовый адрес
683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5
Контактный телефон
+7 924 782-67-11
Факс
+7 4152 24-10-09 доб. 6
Адрес электронной почты
voroncova@gazprom.kamchatka.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воронцова Екатерина Олеговна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка кабельной продукции
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
20.05.2021 15:00 GMT +320.05.2021 15:0020.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196279Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка кабельной продукции
Начальная цена
95 158,50
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, терминал Транспортной компанииРассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в размере 100% от стоимости товара производится после получения товара покупателем в полном объёме в течении 15-ти календарных дней с момента выставления счета на оплату и подписания настоящего договора. Условия поставки товара: не позднее 45 дней с момента подачи заявки на поставку. Возможна досрочная поставка.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ОАО "Камчатгазпром"
Все закупки и тендеры ОАО "Камчатгазпром"
Адрес местонахождения
683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19
683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5
Наименование заказчика
ОАО "Камчатгазпром"
Все закупки и тендеры ОАО "Камчатгазпром"
Адрес местонахождения
683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19
683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 50.000
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