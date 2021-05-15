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    Главная / Торги / ЧФ_стяжка кабельная, Узел крепления УК-Н-01

    ЧФ_стяжка кабельная, Узел крепления УК-Н-01

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.05.2021 15:0015.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196278Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196278

    Наименование закупки

    ЧФ_стяжка кабельная, Узел крепления УК-Н-01

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 07:39

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    Почтовый адрес

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Контактный телефон

    +7 342 235-41-00

    Факс

    (343) 376-20-00

    Адрес электронной почты

    anisimova-nav@ural.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Анисимова Наталья Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Челябинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    ЧФ_стяжка кабельная, Узел крепления УК-Н-01

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    15.05.2021 15:00 GMT +315.05.2021 15:0015.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196278Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ЧФ_стяжка кабельная, Узел крепления УК-Н-01

    Начальная цена

    1 220,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Челябинская область, 454021, г. Челябинск, ул. Молодогвардейцев, д. 43АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата после полной отгрузки товара. Отсрочка платежа по договору - 45 календарных дней, для субъектов МСП - 15 рабочих дней. Отсрочка платежа по счету 7 календарных дней. Доставка силами поставщика до склада покупателя.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "УРАЛ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    620110, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ ЛУНАЧАРСКОГО, СТРОЕНИЕ 134Б,

    620110, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, стр.134б

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Стяжка кабельная неоткрывающаяся нейлон 350x8мм 100шт"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 2"

    "Узел крепления УК-Н-01 для натяжного крепления самонесущего оптического кабеля связи на опорах"

    Кол-во: 10.000

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