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    Главная / Торги / Поставка вентиляционного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Поставка вентиляционного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196277Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196277

    Наименование закупки

    Поставка вентиляционного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 12:32

    Документация процедуры

    проект_договора.rar

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Акционерное общество «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Юридический адрес

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    Почтовый адрес

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Контактный телефон

    +7 34675 6-57-59

    Факс

    +7 34675 6-57-02

    Адрес электронной почты

    U.Anikina@ceg.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Аникина Ульяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Ямало-Ненецкий автономный округ

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка вентиляционного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 10:00 GMT +318.05.2021 10:0018.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196277Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка вентиляционного оборудования для нужд филиала "Югорский" АО "Газпром центрэнергогаз" в 2021 году

    Начальная цена

    968 732,61

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Ямало-Ненецкий автономный округ, 629730, Тюменская обл, Ямало-Ненецкий автономный округ, г.Надым, проезд 2, ул.Заводская, 8 (для нужд ПТУ Надымгазремонт)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата производится: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, а для субъектов малого и среднего предпринимательства - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента оформления сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 и предоставления Поставщиком счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. Условия поставки: в течение 5 календарных дней с даты отправки согласованной спецификации на электронную почту Поставщика, доставка входит в стоимость товара, доставка силами поставщика. По результатам ценового запроса договор заключается с применением особых условий и предоставлением Согласия налогоплательщика на признание сведений, составляющих налоговую тайну общедоступными (для поставщиков, работающих с НДС). В случае если цена ценового запроса составит 1 млн. рублей (с НДС/без НДС) применяется банковское сопровождение договора (документация во вложении).

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»
    Все закупки и тендеры Филиал "Югорский" АО «Газпром центрэнергогаз»

    Адрес местонахождения

    141112, Российская Федерация, Московская область, Щелковский район, город Щелково, Московская, дом 1, помещение 102

    628260, Российская Федерация, Тюменская область, Югорск, Гастелло, 20

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Агрегат отопительный воздушный СТД-300 (КСк3) по воздуху 25000М3/Ч, по теплу 333КВТ 1090х1505х1460ММ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 2"

    "Виброизолятор ДО-40 к вентилятору ВЦ4-70-4"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 3"

    "Виброизолятор ДО-39 ГОСТ 24751-81"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 4"

    "Виброизолятор ДО-44 к вентилятору ВЦ4-70-10"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 5"

    "Вставка гибкая всасывания круглого сечения В.00.08 (В-4)"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 6"

    "Дроссель-клапан фланцевый 200х250ММ металл для прямоугольных вентиляционных каналов без электропривода"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 7"

    "Решетка вентиляционная наружная АРН 400х150ММ 0,76КГ белый прямоугольная рама с установленными в неё неподвижными жалюзи, форма которых препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения ООО "Арктос" Россия"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 8"

    "Решетка вентиляционная наружная АРН 200х300ММ 0,75КГ белый прямоугольная рама с установленными в неё неподвижными жалюзи, форма которых препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения ООО "Арктос" Россия"

    Кол-во: 14.000

    "Позиция 9"

    "Решетка вентиляционная наружная АРН 200х200ММ 0,54КГ белый прямоугольная рама с установленными в неё неподвижными жалюзи, форма которых препятствует проникновению атмосферных осадков с улицы для подачи воздуха системами вентиляции и кондиционирования в помещениях различного назначения ООО "Арктос" Россия"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 10"

    "Калорифер водяной спирально-накатный биметаллический КСк 4-11"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 11"

    "Калорифер водяной КСк 3-6 51КВТ 602х575х180ММ"

    Кол-во: 2.000

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