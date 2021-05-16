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    Главная / Торги / Поставка термоусаживающегося комплекта

    Поставка термоусаживающегося комплекта

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь16.05.2021 15:0016.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196273Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196273

    Наименование закупки

    Поставка термоусаживающегося комплекта

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 07:13

    Документация процедуры

    Комплект_Термоусаживающейся_манжеты.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое Акционерное Общество "Камчатгазпром"
    Все закупки и тендеры ОАО "Камчатгазпром"

    Юридический адрес

    683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19

    Почтовый адрес

    683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5

    Контактный телефон

    +7 924 782-67-11

    Факс

    +7 4152 24-10-09 доб. 6

    Адрес электронной почты

    voroncova@gazprom.kamchatka.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронцова Екатерина Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Камчатский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка термоусаживающегося комплекта

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    16.05.2021 15:00 GMT +316.05.2021 15:0016.05.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196273Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка термоусаживающегося комплекта

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Камчатский край, г. Петропавловск-Камчатский, терминал Транспортной компанииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в размере 100% от стоимости товара производится после получения товара покупателем в полном объёме в течении 15-ти календарных дней с момента выставления счета на оплату и подписания настоящего договора. Условия поставки товара: не позднее 45 дней с момента подачи заявки на поставку. Возможна досрочная поставка.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ОАО "Камчатгазпром"
    Все закупки и тендеры ОАО "Камчатгазпром"

    Адрес местонахождения

    683032, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Пограничная, 19

    683031, Российская Федерация, Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Топоркова, 8/5

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Комплект РТИ манжеты термоусаживаемой полиэтиленовая основа и термоплавкий адгезив (ТИАЛ-МГП 159. 450х2,0), (ТИАЛ-ЗП 455х80), (ТИАЛ-П (А+Б) 159. 450) ООО "ПФК Техпрокомплект" ТУ 22.21.30-006-58210788-2018"

    Кол-во: 80.000

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