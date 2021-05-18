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Наименование закупки
Поставка офисной мебели для профилактория Кедровый
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 06:02
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
Почтовый адрес
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Контактный телефон
+7 913 104-97-50
Факс
+7 3822 52-80-13
Адрес электронной почты
N.Makienko@gtt.gazprom.ru
Ф.И.О. контактного лица
Макиенко Наталия Григорьевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка офисной мебели для профилактория Кедровый
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
18.05.2021 12:40 GMT +318.05.2021 12:4018.05.2021 12:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196266Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка офисной мебели для профилактория Кедровый
Начальная цена
570 000,02
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Томская область, ООО "Газпром трансгаз Томск", Спортивно-оздоровительный комплекс "Кедровый",Томская область, Томский р-н, д..Некрасово, ул. Кедровая 11 стр.1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
В течение 15 рабочих дней с даты получения Продукции на склад Грузополучателя на основании подписания Покупателем товарных накладных
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
Адрес местонахождения
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,
634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9
Кол-во: 13.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
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