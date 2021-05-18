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    Главная / Торги / Поставка офисной мебели для профилактория Кедровый

    Поставка офисной мебели для профилактория Кедровый

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.05.2021 12:4018.05.2021 12:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196266Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196266

    Наименование закупки

    Поставка офисной мебели для профилактория Кедровый

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 06:02

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Юридический адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    Почтовый адрес

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Контактный телефон

    +7 913 104-97-50

    Факс

    +7 3822 52-80-13

    Адрес электронной почты

    N.Makienko@gtt.gazprom.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Макиенко Наталия Григорьевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Томская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка офисной мебели для профилактория Кедровый

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    18.05.2021 12:40 GMT +318.05.2021 12:4018.05.2021 12:40Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196266Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка офисной мебели для профилактория Кедровый

    Начальная цена

    570 000,02

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Томская область, ООО "Газпром трансгаз Томск", Спортивно-оздоровительный комплекс "Кедровый",Томская область, Томский р-н, д..Некрасово, ул. Кедровая 11 стр.1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    В течение 15 рабочих дней с даты получения Продукции на склад Грузополучателя на основании подписания Покупателем товарных накладных

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК

    Адрес местонахождения

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9,

    634029, ОБЛ ТОМСКАЯ, Г ТОМСК, ПР-КТ ФРУНЗЕ, 9

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Кровать разборная двухъярусная Армейская тип Б 1956х700х1800ММ металл серый спальное место 1900х700ММ -2ШТ, спинки, поперечины, стойки ГОСТ 2056-77"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Ширма медицинская передвижная ШРМ-3 3-х секционная 2400х1700х490ММ белый алюминий/ткань со специальной пропиткой ООО "Лабромед""

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "Шкаф офисный комбинированный Феликс Система-МР ПК-ССМ-ШК217х71С/Д-В3-35 712х374х2171ММ миланский орех светлый ЛДСП 18ММ/25ММ 4-дверный"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 4"

    "Топ для шкафа Феликс ПК-ЛДР-ТП90Х44/38-В1-119 Лидер ЛДСП 38ММ 89.8х43.9х2.5СМ махагон калифорния для секции шкафов без среднего гардероба"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 5"

    "Тумба офисная сервисная Феликс Лидер ПК-ЛДР-ТМВ122Х53У/38-В1-119 1220х530х607ММ махагон калифорния ЛДСП 18ММ ЛДСП 38ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Шкаф офисный комбинированный Феликс Лидер ПК-ЛДР-ШК205Х90С-В1-119 896х438х2046ММ махагон калифорния ЛДСП 18ММ 4-дверный без топа"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 7"

    "Тумба офисная мобильная Феликс Лидер ПК-ЛДР-ТММ43Х46/38-В4-119 433х462х642ММ махагон калифорния ЛДСП 18ММ ЛДСП 38ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 8"

    "Шкаф офисный высокий Феликс Лидер ПК-ЛДР-КМШ№10-В1-35 898х439х2071ММ миланский орех светлый ЛДСП 18/38ММ 4-дверный для руководителя"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 9"

    "Шкаф офисный низкий Феликс Лидер ПК-ЛДР-КМШ№34-В1-35 898х439х759ММ миланский орех светлый ЛДСП 18/38ММ 2-дверный для руководителя"

    Кол-во: 1.000

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