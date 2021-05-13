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Наименование закупки
Приобретение аппарата сварочного,машины шлифовальной,клещи,перфораторы для Приморского филиала ПАО Ростелеком.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
12.05.2021 05:03
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Почтовый адрес
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Контактный телефон
+7 423 220-85-00 доб. 50733
Факс
Адрес электронной почты
glushakOV@dv.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Глушак Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение аппарата сварочного,машины шлифовальной,клещи,перфораторы для Приморского филиала ПАО Ростелеком.
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 11:00 GMT +313.05.2021 11:0013.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196264Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
На оформлении заказа
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение аппарата сварочного,машины шлифовальной,клещи,перфораторы для Приморского филиала ПАО Ростелеком.
Начальная цена
174 000,00
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Приморский край, г.Артем,ул.Гагарина,17Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Постоплатав течении 15 рабочих дней с момента подписания Товарной накладной
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Наименование заказчика
Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
Адрес местонахождения
690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57
Кол-во: 2.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
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