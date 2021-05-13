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    Главная / Торги / Приобретение аппарата сварочного,машины шлифовальной,клещи,перфораторы для Приморского филиала ПАО Ростелеком.

    Приобретение аппарата сварочного,машины шлифовальной,клещи,перфораторы для Приморского филиала ПАО Ростелеком.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 11:0013.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196264Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196264

    Наименование закупки

    Приобретение аппарата сварочного,машины шлифовальной,клещи,перфораторы для Приморского филиала ПАО Ростелеком.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 05:03

    Документация процедуры

    Договор_3672607.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 50733

    Факс

    Адрес электронной почты

    glushakOV@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Глушак Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Приморский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение аппарата сварочного,машины шлифовальной,клещи,перфораторы для Приморского филиала ПАО Ростелеком.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 11:00 GMT +313.05.2021 11:0013.05.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196264Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение аппарата сварочного,машины шлифовальной,клещи,перфораторы для Приморского филиала ПАО Ростелеком.

    Начальная цена

    174 000,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Приморский край, г.Артем,ул.Гагарина,17Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Постоплатав течении 15 рабочих дней с момента подписания Товарной накладной

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Дрель-шуруповерт Makita DDF481RTE от аккумулятора 36мм 13мм патрон быстрозажимной 2100об/мин"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 2"

    "Машина шлифовальная угловая Makita GA5030 GA5030 от сети 720Вт 11000об/мин 125мм"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Аппарат сварочный инверторный Gigant MIG-250 8кВт 250А 20А"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Перфоратор Makita HR2450FT от сети 2.7Дж 4500удар/мин 24мм 780Вт SDS-plus 1100об/мин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Перфоратор Makita DHR242RFE от аккумулятора 2Дж 4700удар/мин 24мм SDS-plus 950об/мин"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Клещи токоизмерительные UNI-T UT-210E 13-0009 до 600В"

    Кол-во: 2.000

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