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    Главная / Торги / поставка металлических стеллажей на СФ

    поставка металлических стеллажей на СФ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 16:0014.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196261Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196261

    Наименование закупки

    поставка металлических стеллажей на СФ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 04:26

    Документация процедуры

    Техническое_задание.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Юридический адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Почтовый адрес

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Контактный телефон

    +7 423 220-85-00 доб. 58262

    Факс

    Адрес электронной почты

    OleynikovaAN@dv.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Олейникова Алла Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка металлических стеллажей на СФ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 16:00 GMT +314.05.2021 16:0014.05.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196261Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка металлических стеллажей на СФ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Ленина, 220Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    ОР на 15 раб. день от даты поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Наименование заказчика

    Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»
    Все закупки и тендеры Макрорегиональный филиал «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком»

    Адрес местонахождения

    690091, Российская Федерация, Приморский край, Владивосток, Светланская, 57

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "стеллаж металлический MS Atrong 255х120х60 (7 полок)"

    Кол-во: 15.000

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