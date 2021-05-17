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    Главная / Торги / Приобретение удостоверений для ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Приобретение удостоверений для ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196259Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196259

    Наименование закупки

    Приобретение удостоверений для ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    12.05.2021 08:01

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Юридический адрес

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    Почтовый адрес

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Контактный телефон

    +7 4242 49-06-13

    Факс

    +7 812 609-62-99

    Адрес электронной почты

    yurtaikin@ys.gazpromflot.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юртайкин Владимир Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Сахалинская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Приобретение удостоверений для ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 10:00 GMT +317.05.2021 10:0017.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196259Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приобретение удостоверений для ППБУ "Полярная звезда" для нужд ООО "Газпром флот" в 2021 году

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, ул. Курильская 40Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% предоплата. Поставщик организует и оплачивает доставку до склада заказчика.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Газпром флот
    Все закупки и тендеры Газпром флот

    Адрес местонахождения

    196105, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Московский проспект, дом 139, корпус 1 стр 1, помещение 1-Н (Ч.П.530)

    196105, Российская Федерация, 78, Санкт-Петербург, г. Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 139

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Удостоверение о проверке знаний требований охраны труда для рабочих профессий 75х125ММ картон/бумвинил твердая обложка 20СТР синий тиснение"

    Кол-во: 300.000

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