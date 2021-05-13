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    Главная / Торги / Телефон Panasonic KX-TG2511

    Телефон Panasonic KX-TG2511

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.05.2021 10:0013.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196258Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196258

    Наименование закупки

    Телефон Panasonic KX-TG2511

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 21:18

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 863 244-24-18

    Факс

    Адрес электронной почты

    Dina.Dudukina@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дудукина Дина Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Северная Осетия - Алания Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Телефон Panasonic KX-TG2511

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    13.05.2021 10:00 GMT +313.05.2021 10:0013.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196258Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Телефон Panasonic KX-TG2511

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Северная Осетия - Алания Республика, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 31 А Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 рабочих дней после поставки Поставка в течение 10 рабочих дней

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон Panasonic KX-TG2511RUM"

    Кол-во: 29.000

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