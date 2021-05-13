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+ 7 495 150-06-61
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Наименование закупки
Телефон Panasonic KX-TG2511
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 21:18
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
Почтовый адрес
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Контактный телефон
+7 863 244-24-18
Факс
Адрес электронной почты
Dina.Dudukina@south.rt.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дудукина Дина Сергеевна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Телефон Panasonic KX-TG2511
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
13.05.2021 10:00 GMT +313.05.2021 10:0013.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196258Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Телефон Panasonic KX-TG2511
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Северная Осетия - Алания Республика, г. Владикавказ, ул. Тельмана, 31 А Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата в течение 15 рабочих дней после поставки Поставка в течение 10 рабочих дней
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Адрес местонахождения
350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,
350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59
Кол-во: 29.000
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