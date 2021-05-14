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    Главная / Торги / Поставка рыбы и морепродуктов

    Поставка рыбы и морепродуктов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.05.2021 08:0014.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196256Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196256

    Наименование закупки

    Поставка рыбы и морепродуктов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 20:16

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью «Курортный комплекс «Надежда»
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Юридический адрес

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    Почтовый адрес

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Контактный телефон

    +7 86141 9-05-00

    Факс

    +7 86141 9-00-80

    Адрес электронной почты

    jurist@nadezhda.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Самойленко Светлана Станиславовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка рыбы и морепродуктов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    14.05.2021 08:00 GMT +314.05.2021 08:0014.05.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196256Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка рыбы и морепродуктов

    Начальная цена

    349 792,80

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Краснодарский край, г.Геленджик, п. Кабардинка, ул. Мира,3Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата в течение 15 (пятнадцати дней) с момента подписания Товарной накладной обеими сторонами на основании выставленного счета.Доставка по адресу Покупателю в течение 1-го дня после подачи заявки.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    Курортный комплекс Надежда
    Все закупки и тендеры Курортный комплекс Надежда

    Адрес местонахождения

    353480, Российская Федерация, Краснодарский край, Геленджик, с Кабардинка, Мира, 3

    353480, Российская Федерация, 23, Геленджик, с. Кабардинка, ул. Мира, д.3

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Судак неразделанный свежемороженный 577017"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 2"

    "Сибас непотрошеный с головой свежемороженный 300-400Г ТР ЕАЭС 040/2016 Agromey Gida ve Yem San. Tic. A. S. Турция"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 3"

    "Рыба мороженая неразделанная барабулька тушка с головой свежемороженная"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 4"

    "Филе рыбное мороженое без кожи минтай прессованное кубики свежемороженый ГОСТ 3948-2016 ООО "Океанрыбфлот" Россия"

    Кол-во: 500.000

    "Позиция 5"

    "Лосось потрошеный с головой свежемороженный ГОСТ 32366-2013 Чили"

    Кол-во: 100.000

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