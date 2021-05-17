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    Главная / Торги / 3211 Поставка сканеров и ИПБ

    3211 Поставка сканеров и ИПБ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196251Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196251

    Наименование закупки

    3211 Поставка сканеров и ИПБ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 19:55

    Документация процедуры

    Базисы_поставок.xlsx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    Почтовый адрес

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Контактный телефон

    +7 991 41-51430

    Факс

    Адрес электронной почты

    maksim.velichko@south.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Величко Максим Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    3211 Поставка сканеров и ИПБ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 17:00 GMT +317.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196251Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    3211 Поставка сканеров и ИПБ

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата по счету производится по факту поставки на склад покупателя. Отсрочка платежа не менее 7 календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЮГ" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    350000, КРАЙ КРАСНОДАРСКИЙ, Г КРАСНОДАР, УЛ КРАСНАЯ, 59,

    350000, г. Краснодар, ул. Красная, 59

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сканер штрих-кода Datalogic QuickScan Lite QW2420-BKK1S 14см USB 2D Imager"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 2"

    "Источник бесперебойного питания линейно-интерактивный Nippon Klick Systems Back Basic 650 Euro 1 7А.ч 650ВА 162...285В 7А·ч 2xSchuko CEE 7"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 3"

    "Сканер протяжный Canon imageFORMULA DR-C230"

    Кол-во: 3.000

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