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    Главная / Торги / 01101-2021-738_покука SIP телефонов

    01101-2021-738_покука SIP телефонов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.05.2021 17:3012.05.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196246Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196246

    Наименование закупки

    01101-2021-738_покука SIP телефонов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 18:24

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Юридический адрес

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    Почтовый адрес

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Контактный телефон

    +7 3953 46-20-99

    Факс

    Адрес электронной почты

    Natalya.Trukhacheva@center.rt.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Савенко Наталья Борисовна

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Белгородская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    01101-2021-738_покука SIP телефонов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    12.05.2021 17:30 GMT +312.05.2021 17:3012.05.2021 17:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196246Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    На оформлении заказа

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    01101-2021-738_покука SIP телефонов

    Начальная цена

    29 750,00

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Белгородская область, г. Белгород, пр-т. Б.Хмельницкого, д.81Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    100% постоплата, 5 р.д. с даты подписания документов поставки

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"
    Все закупки и тендеры МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ "ЦЕНТР" ПАО "РОСТЕЛЕКОМ"

    Адрес местонахождения

    123298, Г МОСКВА, УЛ ХОРОШЕВСКАЯ 3-Я, ДОМ 17, КОРПУС 1,

    123298, г. Москва, ул. Хорошевская 3-я, дом 17, корпус 1

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Телефон IP беспроводной Yealink W60P цветной Jack, RJ-45 с PoE 5 програм. кнопок 8 аккаунтов"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "Трубка телефонная дополнительная Yealink W52H для: SIP-телефон Yealink W52P"

    Кол-во: 5.000

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