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    Главная / Торги / Поставка оборудования, запасных частей и расходных материалов для систем вентиляции, кондиционирования и отопления

    Поставка оборудования, запасных частей и расходных материалов для систем вентиляции, кондиционирования и отопления

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196244Дата и время окончания срока приема заявок Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196244

    Наименование закупки

    Поставка оборудования, запасных частей и расходных материалов для систем вентиляции, кондиционирования и отопления

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 17:57

    Документация процедуры

    4.2___ТФ_договора_на_поставку_с_интернет_магазином.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-22-73

    Факс

    Адрес электронной почты

    Artem.Yazykov@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Языков Артем Максимович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка оборудования, запасных частей и расходных материалов для систем вентиляции, кондиционирования и отопления

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    26.05.2021 18:00 GMT +326.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196244Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка оборудования, запасных частей и расходных материалов для систем вентиляции, кондиционирования и отопления

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, Заводское шоссе, дом 9, стр. 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты указывается не менее 30 календарных дней, по факту поставки партии Товара на склад на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (далее по тексту УПД);

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Помпа дренажная Sauermann Si-33"

    Кол-во: 13.000

    "Позиция 2"

    "Помпа дренажная Sauermann SI 2750"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 3"

    "Помпа дренажная SAUERMANN SI 1805"

    Кол-во: 16.000

    "Позиция 4"

    "Помпа дренажная Sauermann SI-82"

    Кол-во: 46.000

    "Позиция 5"

    "Насос дренажный Джилекс 110/8"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 6"

    "Насос BADU Resort 45"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "Насос вакуумный Value V-i240SV"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "Завеса тепл.Тепломаш КЭВ-6П2211Е 6КВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "Завеса тепловая Soler&Palau COR-18 2000N"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "Двигатель Ziel-Abegg MK106-4EQ.10N"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 11"

    "Вентилятор 24В 2410ML-05W-B50-B00"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "Вентилятор Ebmpapst 6314/2HP 172x51"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 13"

    "Вентилятор NMB 3615KL-05W-B70"

    Кол-во: 8.000

    "Позиция 14"

    "Вентилятор Delta Electronics EFB1524SHG"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 15"

    "Вентилятор Nicotra AT 10/10 G2L 60291M"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 16"

    "Вентилятор Nicotra AT 12/12 G2L 60292M"

    Кол-во: 11.000

    "Позиция 17"

    "Крыльчатка Impeller 140х768L ALU Twisted"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 18"

    "Крыльчатка Impeller 140х768R ALU Twisted"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 19"

    "Вентилятор канальный Rosenberg R125L"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "Вентилятор радиальный BP86-77 №2.5"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 21"

    "Вентилятор канальный OSTBERG CK315"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 22"

    "Вентилятор канальный Ostberg СК125С"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 23"

    "Вентилятор Ostberg CK160C"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 24"

    "Вентилятор канальный Ostberg СК100С"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 25"

    "Вентилятор канальный Ostberg СК200В ErP"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 26"

    "Вентилятор канальный Ostberg СК250B ErP"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 27"

    "Вентилятор канальный Wolter SDB 315L"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "Вентилятор радиальный ВЦ14-46-4,0"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "Вентилятор ВЦ 4-70 №6,3 4,0 кВт 1000 об/мин (Лев, 0)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "Вентилятор Delta Electronics PFB0924GHE"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 31"

    "Вентилятор канальный TITAN ВК-200"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "Клапан балансиров.ручн.Danfoss 003Z4084"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 33"

    "Клапан воздушный Valtec 1/2" латунь н/р"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 34"

    "Кран шаровый Giacomini 3/4" американка"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 35"

    "Кран шаров.1/2"ЗУБР "мама-папа" полнопр."

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 36"

    "Кран шаровый Зубр 3/4" вр/нр"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 37"

    "Электродвигатель 1LE1502-2BB23-4AB4-Z"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 38"

    "Электродвигатель AT132M4 7.5КВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 39"

    "Эл/двигатель АИС 200L4 30/1500 30КВТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 40"

    "Электронагреватель NIMBUS D65 30W"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 41"

    "Электропривод Belimo SF24A-SR"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 42"

    "Эл/привод Belimo LF24-SR"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 43"

    "Электропривод Belimo SFA-S2"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 44"

    "Электропривод поворотный Belimo HR24-3-S"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 45"

    "Электропривод Belimo LM230"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 46"

    "Электропривод внутривальный АМ1/20-15"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 47"

    "Электропривод Gruner 225-230 OT-05"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 48"

    "Плата управл. SEB11050(D) для VRV DAIKIN"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 49"

    "Регулятор вращения VRM12APTMT55-SM"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 50"

    "Регулятор скорости вращения MTY1.5"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 51"

    "Термостат Frico RT12 электронн. 2-х ступ"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 52"

    "Пульт управления СВ22"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 53"

    "Термостат DBK FGT-102"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 54"

    "Нагреватель взрывобезопасный ВНУ-2000Р"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 55"

    "Терморегулятор УВТР-10А.4 (РТ) К"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 56"

    "Воздухонагреватель водяной WWN 8050/3"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 57"

    "Устройство автом.регулирования ACH580-01"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 58"

    "Подшипник 6001zz"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 59"

    "Подшипник шариковый 6309ZZ NTN"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 60"

    "Вставка гибкая прямоугольная 2800х1800"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 61"

    "Вставка гибкая прямоугольная 2500х1500"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 62"

    "Вставка гибкая вентиляц.2820х1860х130"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 63"

    "Вставка гибкая вентиляц.2650х1535х80"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 64"

    "Рамка д/возд.фильтра метал.592х592х48ММ"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 65"

    "Рамка д/возд.фильтра метал.592х437х48ММ"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 66"

    "Рамка д/возд.фильтра метал.592х287х48ММ"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 67"

    "Фильтр воздушный ФВК-66-500-6-F7/25"

    Кол-во: 516.000

    "Позиция 68"

    "Фильтр воздушный ФВК-63-500-6-F7/25"

    Кол-во: 162.000

    "Позиция 69"

    "Фильтр воздушный ФВК-592-437-500-6-F7/25"

    Кол-во: 93.000

    "Позиция 70"

    "Фильтр воздушный ФВК-437-287-500-4-F7/25"

    Кол-во: 36.000

    "Позиция 71"

    "Фильтр воздушный ФВК-33-500-3-F7/25"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 72"

    "Фильтр ФТ-400-G3-600х600"

    Кол-во: 4995.000

    "Позиция 73"

    "Фильтр ФТ-400-G3-300х600"

    Кол-во: 1692.000

    "Позиция 74"

    "Фильтр ФТ-400-G3-300х300"

    Кол-во: 153.000

    "Позиция 75"

    "Фильтр ФТ-400-G3-450x600"

    Кол-во: 810.000

    "Позиция 76"

    "Фильтр ФТ-400-G3-300x450"

    Кол-во: 270.000

    "Позиция 77"

    "Фильтр воздушный ФВК-1000-500-350-10-G4"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 78"

    "Фильтр воздушный ФВК-898-897-600-8-М5/25"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 79"

    "Фильтр ФВК-890-890-300-9-G4"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 80"

    "Фильтр воздушный ФВК-798-497-600-8-М5/25"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 81"

    "Фильтр воздушный ФВК-698-397-600-7-М5/25"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 82"

    "Фильтр воздушный ФВК-598-297-500-6-М5/25"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 83"

    "Фильтр воздушный ФВК-498-297-500-5-М5/25"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 84"

    "Фильтр воздушный ФВК-700-400-300-7-G4/25"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 85"

    "Фильтр воздушный ФВК-800-500-300-8-G4/25"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 86"

    "Фильтр воздушный ФВК-600-350-300-6-G4/25"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 87"

    "Фильтр воздушный ФВК-600-300-300-6-G4/25"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 88"

    "Фильтр воздушный ФВК-500-300-300-5-G4/25"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 89"

    "Фильтр воздушный ФВК-500-250-250-5-G4/25"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 90"

    "Фильтр ФВК-490-490-300-5-G4"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 91"

    "Фильтр воздушный ФВП-616-587-20-G3"

    Кол-во: 150.000

    "Позиция 92"

    "Фильтр воздушный кассетный 800х500/100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 93"

    "Фильр воздушный кассетный 700х400х100"

    Кол-во: 4.000

    "Позиция 94"

    "Фильтр воздушный кассетный 600х350/100"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 95"

    "Фильтр воздушный кассетный 600х300/100"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 96"

    "Фильтр воздушный кассетный 500х300/100"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 97"

    "Фильтр ФВК-2-592-592-500-6-F7/К0"

    Кол-во: 350.000

    "Позиция 98"

    "Фильтр ФВК-2-592-287-500-6-F7/К0"

    Кол-во: 110.000

    "Позиция 99"

    "Фильтр ФВК-2-592-437-500-6-F7/К0"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 100"

    "Фильтр ФВК-2-437-287-500-4-F7/К0"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 101"

    "Фильтр ФВК-2-287-287-500-3-F7/К0"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 102"

    "Прокладка фильтрующая SK 3322700"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 103"

    "Материал фильтрующий ФМР-150-2-20-G3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 104"

    "Фильтр-осушитель 1/2" Alco ASD-28 S4"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 105"

    "Фильтр-осушитель 1/4" FDB-032"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 106"

    "Комплект фильтров Атмос МАКСИ-212"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 107"

    "Очиститель испарителя EasyCare"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 108"

    "Комплект манжет неопренов.1/4" 10ШТ HXG"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 109"

    "Комплект прокладок Mastercool 42010-10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 110"

    "Трубка каучук 22/13 K-flex 13022005508"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 111"

    "Трубка каучук 28/13 K-flex 13028005508"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 112"

    "Трубка каучук 35/13 K-flex 13035005508"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 113"

    "Трубка каучук 42/13 K-flex 13042005508"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 114"

    "Трубка каучук 54/13 K-flex 13054005508"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 115"

    "Трубка каучук 60/13 K-flex 13060005508"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 116"

    "Трубка каучук.76/13 K-flex 13076005508"

    Кол-во: 50.000

    "Позиция 117"

    "Труба гофр.нерж.Stahlmann(Neptun) 15х0.3"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 118"

    "Труба гофр.нерж.Stahlmann(Neptun) 20х0.3"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 119"

    "Прокладка резиновая 15 (1/2")"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 120"

    "Прокладка резиновая 20 (3/4")"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 121"

    "Прокладка резиновая 25 (1")"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 122"

    "Прокладка резиновая 32 (1 1/4")"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 123"

    "Вальцеватель для труб гофрированных 16Т"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 124"

    "Вальцеватель для труб гофрированных 19Т"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 125"

    "Вальцеватель для труб гофрированных 20ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 126"

    "Вальцеватель для труб гофрированных 25ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 127"

    "Вальцеватель для труб гофрированных 32ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 128"

    "Вальцеватель для труб гофрированных 40ММ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 129"

    "Кольцо резиновое уплотнител.черное 16Т"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 130"

    "Кольцо резиновое уплотнител.черное 19Т"

    Кол-во: 100.000

    "Позиция 131"

    "Труба гофр.нерж.Stahlmann(Neptun) 25х0.3"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 132"

    "Труба гофр.нерж.Stahlmann(Neptun) 32х0.3"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 133"

    "Гайка накидная латунная 1/2""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 134"

    "Гайка накидная латунная 3/4""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 135"

    "Гайка накидная латунная 1""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 136"

    "Гайка накидная латунная 1 1/4""

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 137"

    "Труборез д/труб нерж.гофр.Kofulso 7-42мм"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 138"

    "Фиксатор резьбы Loctite 262 50МЛ"

    Кол-во: 5.000

    "Позиция 139"

    "Труба медная 1/2"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 140"

    "Труба медная 1/4"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 141"

    "Труба медная 3/8"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 142"

    "Труба медная 5/8"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 143"

    "Ремень клиновой XPA-2500 QP"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 144"

    "Ремень клиновой SPZ-812 MN"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 145"

    "Ремень клиновой SPZ-837"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 146"

    "Ремень клиновой SPZ-787"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 147"

    "Ремень клиновой SPZ-912"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 148"

    "Ремень клиновой SPZ-925"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 149"

    "Ремень клиновой SPZ-937 MN 1x"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 150"

    "Ремень клиновой SPZ-950"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 151"

    "Ремень SPZ-975"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 152"

    "Ремень клиновой SPZ-1025 MN 1x"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 153"

    "Ремень клиновой SPZ-1047"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 154"

    "Ремень клиновой SPZ-1077MN"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 155"

    "Ремень клиновой SPZ-1087"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 156"

    "Ремень клиновой SPZ-1090"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 157"

    "Ремень клиновой SPZ-1112"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 158"

    "Ремень клиновой SPZ-1202"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 159"

    "Ремень клиновой SPZ-1262"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 160"

    "Ремень клиновой SPZ-1287"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 161"

    "Ремень клиновой SPZ-1347"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 162"

    "Ремень клиновой SPZ-1362"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 163"

    "Ремень клиновой SPZ-1387"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 164"

    "Ремень клиновой SPZ-1550"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 165"

    "Ремень клиновой SPZ-2540MN"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 166"

    "Ремень клиновой SPA-957 Lw"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 167"

    "Ремень клиновой SPA-1007 Lw"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 168"

    "Ремень клиновой SPA-1082 Lw"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 169"

    "Ремень V- belt SPZ 1400MN"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 170"

    "Ремень клин.Z(О)-500Lp/480Li ГОСТ1284-89"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 171"

    "Ремень клин.Z(О)-480Lp/460Li ГОСТ1284-89"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 172"

    "Ремень клиновой SPA-1857"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 173"

    "Ремень клиновой XPA-1400"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 174"

    "Ремень клиновой XPA-1450"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 175"

    "Ремень клиновой XPA-1750"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 176"

    "Ремень клиновой SPZ-1520"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 177"

    "Ремень клиновой spz-1537"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 178"

    "Ремень клиновой spz-1562"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 179"

    "Ремень клиновой SPZ-1587 Lp"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 180"

    "Ремень клиновой SPZ-1600 MN"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 181"

    "Ремень клиновой SPZ-1612"

    Кол-во: 25.000

    "Позиция 182"

    "Ремень клиновой SPZ-1650 MN"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 183"

    "Ремень клиновой SPZ-1662"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 184"

    "Ремень клиновой SPZ-1687"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 185"

    "Ремень клиновой SPZ-1737 MN 1x"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 186"

    "Ремень клиновой SPZ-1762MN"

    Кол-во: 20.000

    "Позиция 187"

    "Ремень клиновой XPA-1250"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 188"

    "Ремень клиновой SPA-1257"

    Кол-во: 10.000

    "Позиция 189"

    "Ремень клиновой SPB 3350"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 190"

    "Ремень клиновой SPB 2240 (С)"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 191"

    "Втулка тапербуш 1610-24ММ"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 192"

    "Шкив под втулку тапербуш SPA170-01"

    Кол-во: 2.000

    "Позиция 193"

    "Ремень роторного рекуператора А13"

    Кол-во: 50.000

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