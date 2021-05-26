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Наименование закупки
Поставка оборудования, запасных частей и расходных материалов для систем вентиляции, кондиционирования и отопления
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
11.05.2021 17:57
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-22-73
Факс
Адрес электронной почты
Artem.Yazykov@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Языков Артем Максимович
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка оборудования, запасных частей и расходных материалов для систем вентиляции, кондиционирования и отопления
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
26.05.2021 18:00 GMT +326.05.2021 18:0026.05.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196244Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка оборудования, запасных частей и расходных материалов для систем вентиляции, кондиционирования и отопления
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
Москва Город, Заводское шоссе, дом 9, стр. 1Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
Оплата Товара осуществляется Покупателем в течение 15 рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты указывается не менее 30 календарных дней, по факту поставки партии Товара на склад на основании надлежаще оформленного счета на оплату и подписанной Сторонами товарной накладной по форме ТОРГ-12 или Универсального передаточного документа (далее по тексту УПД);
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 13.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 16.000
Кол-во: 46.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 8.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
Кол-во: 11.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 4.000
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Кол-во: 2.000
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Кол-во: 12.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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Кол-во: 4.000
Кол-во: 4.000
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Кол-во: 2.000
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Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
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Кол-во: 2.000
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Кол-во: 30.000
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Кол-во: 162.000
Кол-во: 93.000
Кол-во: 36.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 4995.000
Кол-во: 1692.000
Кол-во: 153.000
Кол-во: 810.000
Кол-во: 270.000
Кол-во: 25.000
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Кол-во: 30.000
Кол-во: 150.000
Кол-во: 2.000
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Кол-во: 10.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 350.000
Кол-во: 110.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
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Кол-во: 5.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 50.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 1.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 100.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 5.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 25.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 20.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 10.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 2.000
Кол-во: 50.000
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