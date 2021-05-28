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    Главная / Торги / Выполнение археологических полевых разведочных работ и проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, отводимых для объекта «Оснащение аэродрома Внуково РМС+РМД-НП с МКп-193° на ИВПП-2»

    Выполнение археологических полевых разведочных работ и проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, отводимых для объекта «Оснащение аэродрома Внуково РМС+РМД-НП с МКп-193° на ИВПП-2»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196242Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196242

    Наименование закупки

    Выполнение археологических полевых разведочных работ и проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, отводимых для объекта «Оснащение аэродрома Внуково РМС+РМД-НП с МКп-193° на ИВПП-2»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 17:43

    Документация процедуры

    Проект_договора_ГИКЭ_11.05.2021.docx

    ТЗ_на_ГИКЭ_Внуково__подписанное__3.pdf

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1180

    Факс

    Адрес электронной почты

    30123@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мамонов Юрий Васильевич

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Выполнение археологических полевых разведочных работ и проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, отводимых для объекта «Оснащение аэродрома Внуково РМС+РМД-НП с МКп-193° на ИВПП-2»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    28.05.2021 10:00 GMT +328.05.2021 10:0028.05.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196242Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение археологических полевых разведочных работ и проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, отводимых для объекта «Оснащение аэродрома Внуково РМС+РМД-НП с МКп-193° на ИВПП-2»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, 119027, г. Москва, Аэропорт ВнуковоРассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Аванс не предусмотрен, безналичная оплата.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение археологических полевых разведочных работ и проведение государственной историко-культурной экспертизы земельных участков, отводимых для объекта «Оснащение аэродрома Внуково РМС+РМД-НП с МКп-193° на ИВПП-2»"

    Кол-во: 1.000

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