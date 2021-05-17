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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для грузовых Mercedes-Benz

    Поставка запасных частей для грузовых Mercedes-Benz

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь17.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196240Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196240

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для грузовых Mercedes-Benz

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    11.05.2021 17:52

    Документация процедуры

    К_производителю_запчастей.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-27-19

    Факс

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Kondratyev@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Кондратьев Александр Вячеславович

    Место рассмотрения предложений

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка запасных частей для грузовых Mercedes-Benz

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    17.05.2021 17:00 GMT +317.05.2021 17:0017.05.2021 17:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196240Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей для грузовых Mercedes-Benz

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    Москва Город, г. Москва, аэропорт Внуково, служебно-техническая территория аэродромной службы. Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    Оплата фактически выполненных Работ на основании выставленного счета в 15 (Пятнадцати) рабочих дней, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъект малого и среднего предпринимательства, в иных случаях в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента подписания Сторонами Акта сдачи–приемки выполненных работ, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Датчик оборотов двигателя"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 2"

    "ЛОНГ-БЛОК"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 3"

    "ТРУБКА НАПОРНАЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 4"

    "Масло 10W40 моторное MOBIL DELVAC XHP EXTRA 208L"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 5"

    "Хомут пластиковый черный 7,8х360мм"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 6"

    "Майка светоотражающая (жилетка)"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 7"

    "НАСОС МАСЛЯНЫЙ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 8"

    "КРЫШКА КАРТЕРА ВАЛА КОЛЕН"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 9"

    "БОЛТ М10"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 10"

    "ПОДДОН КАРТЕРА ДВИГАТЕЛЯ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 11"

    "ТУРБИНА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 12"

    "ТУРБОКОМПРЕССОР"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 13"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ ПАТ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 14"

    "СОЕДИНЕНИЕ РЕЗЬБОВОЕ ТРУБ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 15"

    "ВТУЛКА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 16"

    "ПРОКЛАДКА ТУРБИНЫ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 17"

    "ТРУБКА СМАЗКИ ТУРБИНЫ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 18"

    "ТРУБКА ТОПЛИВНАЯ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 19"

    "БОЛТ ПОЛЫЙ М8"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 20"

    "КРЫШКА ГБЦ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 21"

    "КОЛЬЦО УПЛОТН. ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 22"

    "ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 23"

    "ПРОКЛАДКА ПОДДОНА МАСЛЯНО"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 24"

    "БОЛТ М8"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 25"

    "КОМПЛЕКТ ПОРШНЕЙ ДВИГАТЕЛ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 26"

    "ТРУБОПРОВОД НАГНЕТАНИЯ ВОЗДУХА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 27"

    "ВПУСКНОЙ ВОЗДУХОВОД"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 28"

    "КОЛЛЕКТОР ВПУСКНОЙ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 29"

    "РЕМЕНЬ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 30"

    "РЕМЕНЬ ПРИВОДНОЙ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 31"

    "ПРОУШИНА ПОДВЕСНАЯ СЛЕВА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 32"

    "ПРОУШИНА ПОДВЕСНАЯ СПРАВА"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 33"

    "БОЛТ М6"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 34"

    "КОМПЛЕКТ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ"

    Кол-во: 1.000

    "Позиция 35"

    "Антифриз MOBIL ADVANCED (КРАСНЫЙ) - концентрат 208Л"

    Кол-во: 1.000

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