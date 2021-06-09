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    Главная / Торги / Поставка ветеринарных препаратов

    Поставка ветеринарных препаратов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь09.06.2021 13:0009.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196239Дата и время окончания срока приема заявок Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, Торговый портал

    Номер закупки

    196239

    Наименование закупки

    Поставка ветеринарных препаратов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Ценовой запрос

    Дата публикации

    13.05.2021 10:59

    Документация процедуры

    Прейскурант_вет_препараты.docx

    4___ТФ_договора_на_поставку_с_интернет_магазином_ЗК_06.01_04.docx

    Организатор

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Юридический адрес

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    Почтовый адрес

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Контактный телефон

    +7 495 436-76-33

    Факс

    Адрес электронной почты

    Olga.Vlasova@vnukovo.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Власова Ольга Валентиновна

    Место рассмотрения предложений

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот

    Поставка ветеринарных препаратов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата предоставления ответа на запрос

    09.06.2021 13:00 GMT +309.06.2021 13:0009.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196239Дата и время окончания срока приема заявок

    Текущий статус

    Отменено заказчиком

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ветеринарных препаратов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Условия договора

    Адрес поставки

    , 119027, г. Москва, 2-я Рейсовая, д.2, кор.5, терминал «А».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и доставки

    в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъектом малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты в течение 30 (Тридцати) календарных дней.

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики, с которыми заключается договор

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Наименование заказчика

    АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
    Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО

    Адрес местонахождения

    119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,

    г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Алюминиум спрей 300МЛ флакон №1"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 2"

    "Кислота аскорбиновая общеукрепляющее ср-во р-р 5% 2МГ ампула №10"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 3"

    "Барс от блох/клещей д/собак спрей 200МЛ флакон №1"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 4"

    "Вакцина Nobivac RL р-р 1МЛ ампула №1"

    Кол-во: 210.000

    "Позиция 5"

    "Вакцина Нобивак DHPPI р-р 1МЛ флакон №10"

    Кол-во: 255.000

    "Позиция 6"

    "Вакцина Нобивак RABIES р-р 2МЕ флакон №10"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 7"

    "Ветом 1.1 ЖКТ порошок 500Г туба №1"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 8"

    "Витамин С р-р для инъекций 50МГ/МЛ 100МЛ флакон 1ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 9"

    "Воск защитный д/собак 100Г банка №1"

    Кол-во: 24.000

    "Позиция 10"

    "Дексавет р-р для инъекций 0.4% 10МЛ флакон №1"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 11"

    "Адвантикс капли 4МЛ пипетки №4"

    Кол-во: 186.000

    "Позиция 12"

    "Адвантикс капли 2.5МЛ пипетки №4"

    Кол-во: 213.000

    "Позиция 13"

    "Бриллиантовые глаза капли 10МЛ флакон №1"

    Кол-во: 42.000

    "Позиция 14"

    "Ципровет капли глазные 10МЛ флакон №1"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 15"

    "Суролан капли ушные 15МЛ флакон №1"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 16"

    "Катозал р-р 10% 100МЛ флакон №1"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 17"

    "Квантум антигельминтный препарат для кошек и собак таблетки 150МГ пачка №20"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 18"

    "Корм д/собак Brit Care Endurance Duck&Rice сухой"

    Кол-во: 1080.000

    "Позиция 19"

    "Корм д/щенков Brit Care Puppy Lamb&Rice сухой"

    Кол-во: 108.000

    "Позиция 20"

    "Левомеколь мазь 100Г туба 1ШТ"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 21"

    "Левомеколь противомикробное ср-во мазь 40Г туба №1"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 22"

    "Маска хирургическая одноразовая КИТ Рутекс б/р МF №50"

    Кол-во: 2250.000

    "Позиция 23"

    "Натрия хлорид р-р 0.9% 100МЛ флакон 1ШТ"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 24"

    "Натрия хлорид физраствор р-р 0.9% 400МЛ флакон №1"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 25"

    "Новокаин р-р 0.5% 100МЛ флакон 1ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 26"

    "Новокаин р-р 2% 100МЛ флакон 1ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 27"

    "Ошейник д/защиты собак от паразитов Beaphar Bio Band 65СМ пластиковый с натуральной пропиткой"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 28"

    "Ошейник д/защиты собак от паразитов Kiltix Bayer 65СМ поливинил с пропиткой"

    Кол-во: 243.000

    "Позиция 29"

    "Ошейник д/защиты собак от паразитов Kiltix Bayer 48СМ поливинил с пропиткой"

    Кол-во: 198.000

    "Позиция 30"

    "Ошейник от блох/клещей д/собак Форесто 70см инсектоакарицидный свыше 8кг"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 31"

    "Перекись водорода р-р 3% 100МЛ флакон №1"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 32"

    "Пиростоп р-р 10МЛ флакон №1"

    Кол-во: 15.000

    "Позиция 33"

    "Празицид-суспензия Плюс для щенков мелких пород суспензия 6МЛ флакон"

    Кол-во: 9.000

    "Позиция 34"

    "Прател д/животных антигельминтик таблетки 200МГ блистер №100"

    Кол-во: 3.000

    "Позиция 35"

    "Преднизолон дерматология р-р д/ин 1МЛ ампула №3"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 36"

    "Синулокс суспензия 100МЛ флакон №1"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 37"

    "Фронтлайн спрей 100МЛ флакон №1"

    Кол-во: 201.000

    "Позиция 38"

    "Фронтлайн спрей 250МЛ флакон №1"

    Кол-во: 48.000

    "Позиция 39"

    "Стойка с мисками на подставке д/собак Duvo металлическая 2х2.8л"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 40"

    "Hepatiale таблетки 300МГ блистер №40"

    Кол-во: 18.000

    "Позиция 41"

    "Бравекто таблетки от клещей 0.5Г блистер №20"

    Кол-во: 216.000

    "Позиция 42"

    "Бравекто таблетки от клещей 1Г блистер №20"

    Кол-во: 144.000

    "Позиция 43"

    "Дронтал+ таблетки 150МГ блистер №6"

    Кол-во: 54.000

    "Позиция 44"

    "Террамицин спрей жидкость 150МЛ флакон №1"

    Кол-во: 12.000

    "Позиция 45"

    "Фенпраз таблетки 300МГ блистер №10"

    Кол-во: 60.000

    "Позиция 46"

    "Хлоргексидина биглюконат р-р 0.05% 100МЛ флакон №1"

    Кол-во: 30.000

    "Позиция 47"

    "Шерстевит таблетки 1Г блистер №120"

    Кол-во: 45.000

    "Позиция 48"

    "ЭнтероЗоо суспензия 100Г флакон 1ШТ"

    Кол-во: 6.000

    "Позиция 49"

    "Энтеросгель ЖКТ паста д/внутреннего применения 225Г туба №1"

    Кол-во: 24.000

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