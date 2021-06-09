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Наименование закупки
Поставка ветеринарных препаратов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Ценовой запрос
Дата публикации
13.05.2021 10:59
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
Почтовый адрес
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Контактный телефон
+7 495 436-76-33
Факс
Адрес электронной почты
Olga.Vlasova@vnukovo.ru
Ф.И.О. контактного лица
Власова Ольга Валентиновна
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ветеринарных препаратов
Этапы закупочной процедуры
Дата предоставления ответа на запрос
09.06.2021 13:00 GMT +309.06.2021 13:0009.06.2021 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 196239Дата и время окончания срока приема заявок
Текущий статус
Отменено заказчиком
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ветеринарных препаратов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Условия договора
Адрес поставки
, 119027, г. Москва, 2-я Рейсовая, д.2, кор.5, терминал «А».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и доставки
в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъектом малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты в течение 30 (Тридцати) календарных дней.
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики, с которыми заключается договор
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Наименование заказчика
АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Все закупки и тендеры АО МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ВНУКОВО
Адрес местонахождения
119027, Г МОСКВА, УЛ 2-Я РЕЙСОВАЯ, 2, 3,
г. Москва, ул. 2-ая рейсовая, д.12
Кол-во: 9.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 210.000
Кол-во: 255.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 24.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 186.000
Кол-во: 213.000
Кол-во: 42.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 1080.000
Кол-во: 108.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 2250.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 243.000
Кол-во: 198.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 15.000
Кол-во: 9.000
Кол-во: 3.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 201.000
Кол-во: 48.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 18.000
Кол-во: 216.000
Кол-во: 144.000
Кол-во: 54.000
Кол-во: 12.000
Кол-во: 60.000
Кол-во: 30.000
Кол-во: 45.000
Кол-во: 6.000
Кол-во: 24.000
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