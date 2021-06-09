Условия договора

Условия оплаты и доставки

в течение 15 (Пятнадцати) рабочих дней в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2019 № 1205, в случае если контрагент является субъектом малого и среднего предпринимательства, в иных случаях срок оплаты в течение 30 (Тридцати) календарных дней.